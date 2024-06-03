Akaryakıtta tabela değişiyor! Otogaza indirim yolda 3 Haziran 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Brent petrol ve döviz kurunda yaşanan dalgalanmalar, benzin, motorin ve otogaz fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor. Otogaz grubunda salı gününden geçerli olacak şekilde indirim bekleniyor. Peki 3 Haziran 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin motorin ve LPG (otogaz) fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80,89 dolar civarına kadar düştü.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, LPG'ye (otogaz) salı gününden geçerli olacak şekilde 1 lira 8 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
Benzin ve motorin gruplarında ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 41,31 TL
Motorin: 40.2 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 42,35 TL
Motorin fiyatı: 41,25 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 42,61 TL
Motorin fiyatı: 41,56 TL
LPG'nin litresi İstanbul'da 20.97 TL'den Ankara'da 20.87, İzmir'de ise 20.51'den satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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