Akaryakıtta tabela değişti! Motorin ve benzine dev zam pompaya yansıdı: 15 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Sürekli artan döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilerle yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Dün gece itibarıyla hem benzin hem motorine zam pompaya yansıdı. 15 Mart 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 09:25
Akaryakıtta tabela değişti! Motorin ve benzine dev zam pompaya yansıdı: 15 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.

Brent önceki iki seansta yüzde 4,3 yükseldikten sonra varil başına 85 dolar civarına geriledi. 

BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ

Benzin grubunda 1 lira 53 kuruş, Motorin grubunda ise 1 lira 10 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıdı. 

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;

İstanbul

Benzin: 41,97 TL

Motorin: 42.06 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 42,79 TL

Motorin fiyatı: 42,65 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 43 TL

Motorin fiyatı: 42,86TL

LPG'nin litresi ise ortalama 21.80 TL'den satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor. 


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