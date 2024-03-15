Akaryakıtta tabela değişti! Motorin ve benzine dev zam pompaya yansıdı: 15 Mart 2024 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Sürekli artan döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilerle yapılan zamlar akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Dün gece itibarıyla hem benzin hem motorine zam pompaya yansıdı. 15 Mart 2024 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilikler benzin ve motorin fiyatlarına indirim veya zam olarak yansıyor.
Brent önceki iki seansta yüzde 4,3 yükseldikten sonra varil başına 85 dolar civarına geriledi.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELDİ
Benzin grubunda 1 lira 53 kuruş, Motorin grubunda ise 1 lira 10 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıdı.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE;
İstanbul
Benzin: 41,97 TL
Motorin: 42.06 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 42,79 TL
Motorin fiyatı: 42,65 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 43 TL
Motorin fiyatı: 42,86TL
LPG'nin litresi ise ortalama 21.80 TL'den satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
İlgili Haberler
En Çok Okunan Haberler
-
- Metro seferleri normale döndü
- Yenilenmiş MTA diri fay haritası paylaşıldı
- Sıfat belli, suç belli değil!
- 'Para yok, zorlanacaksınız'
- ‘Onun için çatlıyor…’
- Naci Görür seçimde oy vereceği adayı açıkladı
- Korkutan 7.7'lik deprem uyarısı!
- CHP'nin DEM Parti ile ittifak yaptığını iddia etmişlerdi
- Sunal ailesinden telif davası!
- Büyükşehir sıkıntısı!