Motorinde iki günde iki indirim! Benzine indirim de yolda... 8 Aralık 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...

Brent petrolün varil fiyatındaki düşüş akaryakıt fiyatlarına yansıdı. Düşüşün etkisiyle motorin fiyatlarına indirim geldi. Benzin fiyatlarında da bu gece itibarıyla indirim bekleniyor. 8 Aralık 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2023 - 09:23
Motorinde iki günde iki indirim! Benzine indirim de yolda... 8 Aralık 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
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Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor. 

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 75 dolardan işlem görüyor. Motorine 7 Aralık'tan itibaren geçerli olmak üzere gelen 1 lira 30 kuruşluk indirimin ardından motorine 88 kuruşluk bir indirim daha geldi.

BENZİNE İNDİRİM DE YOLDA

Sektör kaynaklarının aktardığına göre, benzin fiyatlarında ise bu gece itibarıyla 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor.

GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE

İstanbul

Benzin: 34,55 TL

Motorin: 35,41 TL

Ankara

Motorin fiyatı: 36,09 TL

Benzin fiyatı: 35,28 TL

İzmir

Motorin fiyatı: 36,3 TL

Benzin fiyatı: 35,42 TL

LPG'nin litresi ise ortalama 18.65 liraya satılıyor.

Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.


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