Araç sahipleri dikkat! Motorine indirim geldi, bir indirim daha bekleniyor... 7 Aralık 2023 güncel benzin motorin ve LPG fiyatları...
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 74'e kadar geriledi. Düşüşün etkisiyle motorin fiyatlarına indirim geldi. Yarından itibaren geçerli olmak üzere ise bir indirim daha bekleniyor. 7 Aralık 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar? İşte güncel fiyatlar...
Petrol fiyatlarında son dönemde yaşanan düşüş, akaryakıt fiyatlarına da yansıyor.
Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 74 dolarla 5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Benzinde ise fiyat değişimi olmadı.
MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA GELİYOR
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, yarından itibaren geçerli olmak üzere motorin grubunda 88 kuruşluk bir fiyat indirimi daha bekleniyor.
GÜNCEL AKARYAKIT POMPA FİYATLARINA GÖRE
İstanbul
Benzin: 34,55 TL
Motorin: 36,34 TL
Ankara
Motorin fiyatı: 36,96 TL
Benzin fiyatı: 35,28 TL
İzmir
Motorin fiyatı: 37,11 TL
Benzin fiyatı: 35,42 TL
LPG'nin litresi ise ortalama 18.65 liraya satılıyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.
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