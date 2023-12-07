Akaryakıta indirim geldi! İşte güncel benzin ve motorin fiyatları...
Brent petrolde yaşanan dalgalanmayla motorinin litre fiyatında bugünden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruşluk indirim yapıldı. İndirim pompaya yansıdı. Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmadı.
Brent petrolün varil fiyatında yaşanan dalgalanma, benzinle motorin fiyatlarına indirim ve zam olarak yansıyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorinin litre fiyatına 7 Aralık 2023 Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 34 kuruş indirim geldi. Benzin grubunda ise fiyat değişikliği olmadı.
İŞTE MOTORİNDE YENİ FİYATLAR
Bu geceki indirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 36,30 liraya, Ankara'da 36,92 liraya, İzmir'de 37,13 liraya geriledi.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 34,58 lira, Ankara'da 35,26 lira, İzmir'de 35,40 lira seviyesinde bulunuyor.
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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