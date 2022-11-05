Akaryakıtta zam var mı? Güncel benzin ve motorin fiyatları (5 Kasım 2022)
Uluslararası ürün fiyatları ve Dolar/TL kurunda yaşanan artışın etkisiyle benzin ve motorin fiyatları merak konusu. İşte güncel fiyatlar...
Petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte yurttaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
Brent petrolün varil fiyatı 98 doları aşarak son 2 ayın en yüksek seviyesine geldi.
BENZİN VE MOTORİNDE ZAM VAR MI?
son olarak 4 Kasım itibariyle benzin grubunda 1.31 TL'lik ve otogaz grubunda 49 kuruşluk zam yapıldı.
Petroldeki yükseliş, benzin ve motorinde tekrardan zam getirebilir.
İŞTE 5 KASIM 2022 BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
İSTANBUL
Motorin litre fiyatı 26,33 TL
Benzin litre fiyatı 22,68 TL
ANKARA
Motorin litre fiyatı 26,48 TL
Benzin litre fiyatı 22.86 TL
İZMİR
Motorin litre fiyatı 26,45 TL
Benzin litre fiyatı 22,85 TL
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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