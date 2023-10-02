Akbank üst yönetiminde değişiklik! Özgür Demirtaş istifa etti... Nedenini açıkladı

Yayınlanma: 02.10.2023 - 09:42

Güncelleme: 02.10.2023 - 15:41

Akbank’ın KAP’a yaptığı açıklamaya göre, Sabancı Holding bünyesindeki Akbank’ta genel müdür ile birlikte yönetim kurulunda değişiklikler oldu.

Buna göre Sabri Hakan Binbaşgil yönetim kurulu başkan yardımcısı, Eyüp Engin yönetim kurulu üyesi ve Cenk Kaan Gür genel müdür olarak atandı.

Açıklamada, yönetim kurulu üyesi olan Özgür Demirtaş’ın istifasının kabul edildiği belirtildi.

"KENDİ İSTEĞİMLE İSTİFA ETTİM"

Finans profesörü Özgür Demirtaş, istifasının gerekçesine dair sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Demirtaş, “işlerinin yoğunluğu nedeniyle kendi isteğiyle” istifa ettiğini duyurdu.

Demirtaş, X hesabından paylaştığı mesajda “6 yıl boyunca gururla sürdürdüğüm Akbank Yönetim Kurulu Üyeliğinden, işlerimin yoğunluğu nedeni ile kendi isteğimle istifa ettim. Bunun dışında çıkan TROL haberlerine itibar etmeyiniz. Hepsi Yalan haber.

6 yıl çok uzun bir süre. Bu tip görevlerde ömrün sonuna kadar kalınmaz zaten” ifadelerine yer verdi.

Demirtaş, 2018’den beri bankanın yönetim kurulu üyesiydi.