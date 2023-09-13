Özgür Demirtaş'tan çarpıcı akaryakıt tahmini
Motorine yapılan 2 lira 3 kuruşluk zammın ardından benzin fiyatlarında da artış bekleniyor. Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise akaryakıt fiyatları için çarpıcı bir tahminde bulundu.
Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorine gelen zam pompa fiyatlarına yansıdı.
Gece yarısı yapılan 2 lira 3 kuruşluk zammın ardından motorinin litre fiyatı 40 TL'yi aştı.
Zammın ardından motorinin litresi İstanbul’da 40 lira 3 kuruşa, Ankara’da 40 lira 57 kuruş, İzmir’de de 40 lira 75 kuruşa çıktı.
Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise akaryakıt fiyatları için çarpıcı bir tahminde bulundu.
X hesabından paylaşım yapan Özgür Demirtaş yazın bir kenara uyarısında bulunarak, "'DAHA Rekorun, Rekorunun, Rekorunun, Rekorunun, Rekorunun, Rekorunun, REKORU kırılacak…'' ifadelerini kullandı.
Yazın Kenara:— Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) September 13, 2023
DAHA Rekorun, Rekorunun, Rekorunun, Rekorunun, Rekorunun, Rekorunun, REKORU kırılacak…
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