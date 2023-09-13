Özgür Demirtaş'tan çarpıcı akaryakıt tahmini

Yayınlanma: 13.09.2023 - 14:24

Güncelleme: 13.09.2023 - 14:30

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergilere yapılan zamlar, akaryakıt fiyatlarını da etkilemeye devam ediyor. Bu gece yarısından itibaren motorine gelen zam pompa fiyatlarına yansıdı.

Gece yarısı yapılan 2 lira 3 kuruşluk zammın ardından motorinin litre fiyatı 40 TL'yi aştı.

Zammın ardından motorinin litresi İstanbul’da 40 lira 3 kuruşa, Ankara’da 40 lira 57 kuruş, İzmir’de de 40 lira 75 kuruşa çıktı.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise akaryakıt fiyatları için çarpıcı bir tahminde bulundu.

X hesabından paylaşım yapan Özgür Demirtaş yazın bir kenara uyarısında bulunarak, "'DAHA Rekorun, Rekorunun, Rekorunun, Rekorunun, Rekorunun, Rekorunun, REKORU kırılacak…'' ifadelerini kullandı.