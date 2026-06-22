Akıllı telefon fiyatlarına büyük zam yolda: Teknoloji devleri bütçe alarmı verdi

Yapay zekâ teknolojilerine yönelik küresel talepteki hızlı artış, teknoloji sektöründe üretim maliyetlerini yukarı çekmeye başladı. Veri merkezleri ve yapay zekâ altyapıları için kullanılan gelişmiş çip ve belleklerde yaşanan tedarik sıkışıklığı, son kullanıcıya sunulan elektronik ürünlerin fiyatlarını doğrudan etkileme riskini artırıyor.

Akıllı telefon, bilgisayar, televizyon ve oyun konsolu pazarlarında yeni bir fiyat artış döngüsüne girilebileceği değerlendiriliyor. Özellikle yüksek performanslı bileşenlere olan talebin artması, üretim maliyetlerinde yukarı yönlü baskıyı güçlendiriyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİNDEN MALİYET UYARISI

Küresel teknoloji şirketlerinin açıklamaları da maliyet artışını doğrular nitelikte oldu.

Apple CEO’su Tim Cook, cihazlarda kullanılan bellek ve depolama çiplerine yönelik talebin hızlı yükseldiğini, bunun kritik bileşenlerde arz baskısı oluşturduğunu belirtti. Bu durum, yeni nesil yapay zekâ özelliklerine sahip iPhone modellerinde zam ihtimalini gündeme taşıdı.

Microsoft tarafında ise donanım ve oyun birimi yetkilileri, son yıllarda konsol bileşenleri ve depolama teknolojilerinde maliyetlerin belirgin şekilde arttığını, bu durumun bütçe yönetimini zorlaştırdığını ifade etti.

Dell Technologies de çip maliyetlerindeki yükselişin üretim süreçlerini doğrudan etkilediğini doğruladı. Şirket, özellikle yapay zekâ destekli yeni nesil bilgisayarların bu tedarik sıkışıklığından daha fazla etkilendiğini vurguladı.

ÇİP ARZ SIKINTISI FİYATLARI BASKILIYOR

Veri merkezlerine yönelik yoğun talep, gelişmiş bellek ve işlemci üretiminde kapasite baskısı oluşturuyor. Bu durum, küresel teknoloji tedarik zincirinde fiyatların yukarı yönlü hareket etmesine neden oluyor.

Sektör genelinde, üretim maliyetlerindeki artışın önümüzdeki dönemde tüketici elektroniği fiyatlarına daha belirgin şekilde yansıması bekleniyor.