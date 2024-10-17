AKP hükümeti vazgeçmiyor: 'Kredi kartı vergisi'nde yeni tartışmalar

Yayınlanma: 17.10.2024 - 10:17

Güncelleme: 17.10.2024 - 10:17

Geçtiğimiz hafta Türkiye'de sokağın gündemi, iktidarın kredi kartlarından 750 TL kesinti almasıydı. Gelen tepkiler büyük olunca iktidar geri adım atmak zorunda kaldı. Ancak AKP kulislerinde vazgeçildiği söylenemez; milletvekilleri yeni formüller geliştirmek için harekete geçti.

YENİ ADIMLAR VE TARTIŞMALAR

Ekonomi gündemini sarsan kredi kartı limitleri üzerinden alınacak vergi kesintisiyle ilgili yeni bir adım atıldı. Daha önce gündeme getirilen ve 100 bin lira limitli kredi kartlarından alınması planlanan 750 liralık savunma sanayi destek kesintisi geri çekildi. AKP, yeni bir formül üzerinde çalışmaya başladı ve bu teklif Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e sunuldu. Yeni öneriye göre, "100 bin TL limiti olanlardan 750 lira alınması yerine, 1 milyon TL limiti olandan 10 bin lira alınsın ya da kademeli bir sistem getirilsin" denildi.

750 LİRA VERGİ KESİNTİSİ TARTIŞMASI

Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na (SSDF) ek kaynak sağlanması amacıyla 100 bin lira ve üzeri kredi kartı limiti olanlardan 750 TL'lik bir vergi alınacağına dair ilk teklif, kamuoyunda büyük tepkilere yol açmıştı. Bunun üzerine AKP, düzenlemeyi iki ay süreyle askıya aldı ve yeni bir formül arayışına girdi.

YENİ FORMÜL ÜZERİNE İSTİŞARE

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in katılımıyla AKP Genel Merkezinde düzenlenen istişare toplantısında, yeni düzenlemeler tartışıldı. AKP milletvekilleri, sahada karşılaştıkları sorunları ve vatandaşın vergi adaleti konusundaki taleplerini Bakan Şimşek’e iletti. Vatandaşların, vergi sisteminde "gerçekçi ve adaletli" bir yapı istediği vurgulandı.

KADEMELİ VERGİ ÖNERİSİ

AKP'li vekiller, "Böyle bir şeyi neden teklif ettik? Madem teklif ettik, neden erteledik? Alınacaksa kıstas 100 bin lira değil, daha yüksek olmalıydı. 100 bin limiti olan vatandaştan 750 lira alınmasındansa, 1 milyon limiti olan vatandaştan 10 bin lira alınsın ya da kademeli bir sistem getirilsin" önerisinde bulundu. Savunma sanayii için destek paketinin öneminin önümüzdeki iki aylık süreçte vatandaşa anlatılmasına karar verildi.

CARİ AÇIKTA DÜŞÜŞ

Şimşek, ayrıca cari açıkla ilgili önemli bir mesafe alındığını belirterek, “Cari açık Mayıs 2023’te 53 milyar dolardan, Ağustos’ta 11 milyar dolara geriledi ve millî gelire oranı yüzde 1’in altına indi” dedi. Türkiye’nin aktif sanayi politikaları ve yerli enerji üretimi sayesinde cari açığın milli gelire oranının düşük kalacağını ifade etti. 2025 yılında ise enflasyonda kalıcı ve belirgin bir düşüş beklediklerini sözlerine ekledi.