AKP iktidarı, Meclis'e sunduğu yeni bütçede enflasyonun en önemli nedenlerini sıraladı: 'Asgari'nin suçu çok!

Türkiye’yi yoksullaştıran AKP, yaklaşık 8 milyon emekçinin aldığı 11 bin 402 TL’lik asgari ücreti enflasyondaki artışın en önemli nedeni saydı. Meclis’e sunulan yıllık ekonomi raporundaki veri, aralıkta başlayacak asgari ücret görüşmelerinde iktidarın alacağı tavrı da şimdiden gösteriyor.

Mustafa Çakır
Yayınlanma: 22.10.2023 - 03:00
AKP iktidarı, Meclis'e sunduğu yeni bütçede enflasyonun en önemli nedenlerini sıraladı: 'Asgari'nin suçu çok!
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Bütçeyle birlikte Meclis’e yeni sunulan yıllık ekonomik raporda, 2023 yılında TL’de gözlenen değer kaybı, ücret ve vergi ayarlamaları ile artan maliyet yönlü baskılar, gıda ve enerji fiyatlarındaki yüksek seyir, talep koşulları, hizmet fiyatlarındaki yüksek seviyelerdeki katılığın devam etmesi gibi gelişmelerle tüketici fiyatları yıllık enflasyonunun yüksek seyrini sürdürdüğü belirtildi. 

Ocak ayında yıllık artışı yüzde 57.68 olan TÜFE’nin nedenleri, “döviz kurunda yaşanan gelişmelerin birikimli etkilerine ek olarak asgari ücret ve yüksek seyreden gıda fiyatlarından etkilenen hizmet grubu fiyatlarındaki yükseliş” olarak sıralanırken temmuz ayında yıllık oranın da yüzde 47.83 olduğuna işaret edilerek şu vurgu yapıldı: 

“Bu gelişmede, asgari ücret artışının yanı sıra vergi ayarlamaları ile yönetilen/yönlendirilen kalemlerdeki fiyat artışları ile TL’deki değer kaybı etkili olmuştur.” 

GÖRÜŞMELERİ ETKİLER

Yine raporda, üretici fiyatları enflasyonundaki (Yİ-ÜFE) artışın nedenleri arasında asgari ücret sayıldı. Raporda şöyle dendi:

“Yıllık üretici fiyatları enflasyonu, enerji emtia fiyatlarındaki görünümle uyumlu olarak düşüş kaydederken kur gelişmeleri ile asgari ücret artışlarının maliyet yönlü baskıları kuvvetlendirmesiyle yükseliş eğilimini sürdürmektedir. Yılın üçüncü çeyreğinde ise yurtiçi üretici fiyatları yıllık enflasyonu, kur gelişmeleri ve asgari ücret ayarlamaları kaynaklı maliyet yönlü baskılarla yükseliş eğilimine girerken enerji fiyatlarındaki baz etkisi üretici fiyatlarındaki artışı sınırlandırmıştır.” 

İktidarın bu tavrı, 2024 yılı asgari ücretiyle ilgili aralık ayında başlayacak görüşmelerindeki tutumu konusunda da önemli ipuçları veriyor. 


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