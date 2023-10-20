Evlilik hazırlığındakiler dikkat! Yeni evleneceklere faizsiz evlilik kredisinde 'asgari ücret' ayrıntısı

Yayınlanma: 20.10.2023 - 10:18

Güncelleme: 20.10.2023 - 10:18

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin ayrıntılar belli oluyor. Yeni evlenecek gençlere 150 bin liralık faizsiz kredi, ilk iki yıl ödemesiz ve 5 yılda geri ödemeli olarak verilecek. Yasa teklifinin önümüzdeki hafta Meclis'e gelmesi bekleniyor.

Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş kredideki asgari ücret ayrıntısını açıkladı.

Milliyet'in haberine göre Kurtuluş, "Burada önümüzdeki hafta alt komisyonda görüşülmek üzere Meclis’e sevk edilmesi beklenen yasa hazırlığına göre 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği 2 yılı geri ödemesiz olmak üzere toplamda 5 yıl geri ödemeli ve 150 bin TL üst limitli olacak" dedi.

EVLİLİK KREDİSİNİN ŞARTLARI NELER?

Yeminli Mali Müşavir şunları kaydetti:

Burada bir diğer şart ise evlenecek olan taraflardan sadece birine verilebilecek bir krediden bahsediyoruz. Hem kadın hem erkeğe verilme durumu söz konusu olmayacaktır. İlk evliliğini yapacak olanlara verilecek bir kredi olacaktır, yani ikinci evliliğini yapan kişiler için bu imkandan faydalanılamamaktadır

YAŞ SINIRI NE OLACAK?

Mutlaka bir sınırlama bekleniyoruz. Vergi Usulü Kanunu’muzda genç yatırımcı istisnası söz konusu ve bu istisnadan faydalanabilmek için yaş sınırı 18-29 yaş arasıdır. Ben bunun ölçü olarak alınabileceğini ve evlilik kredisinden de 18-29 yaş arası gençlerin faydalanabileceğini düşünüyorum.

DİKKAT ÇEKEN ASGARİ ÜCRET AYRINTISI

Tarafların her ikisinin de ilk evliliği olması halinde yararlanabilecektir ve tarafların toplam gelirinin asgari ücretin 3 katını aşmaması halinde krediden faydalanma imkanı olmasını bekliyorum.

Yeni kurulacak olan bir aileye yönelik kredi söz konusu olacaktır. Tarafların ikisine de ayrı ayrı kredi verilmesi söz konusu olmayacaktır.

Burada evlenecek olan kişilerin ve evlilik tarihinin netleşmiş olması gibi belli kriterler aranacaktır. Bunların da sisteme yüklenmesi ile birlikte başvurular yapılacaktır."