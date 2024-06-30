AKP kaynakları tarih verdi: Yurt dışı çıkış harcına zam ertelenebilir

Yayınlanma: 30.06.2024 - 10:01

Güncelleme: 30.06.2024 - 10:02

Meclis kapanmadan yasalaşması beklenen vergi paketinde yurt dışı çıkış harcının artırılmasıyla ilgili çalışmaya yönelik yeni alternatifler masaya yatırıldı.

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; AKP yönetimi ve ilgili bakanlıkların katıldığı toplantılarda konu yeniden masaya yatırıldı. Yurt dışı harç miktarının artırılması durumunda özellikle öğrenciler, hac ibadeti için yurt dışına çıkanlar ve sınır ticareti yapanların muaf tutulması önerildi.

Artırmayla ilgili düzenlemenin şimdilik ertelenmesi de gündeme geldi.

Mevcut düzenlemede, çıkış tarihi itibarıyla yurt dışında oturma izni bulunduğunu belgeleyenler, ticari amaçla yük ve yolcu taşımaya yönelik kara, deniz, hava ve demir yolu araçlarında, yurt dışına çıkış sırasında fiilen mürettebat olan görevlilerinden ve 7 yaşını doldurmamış olanlar yurt dışı harcından muaf tutuluyor.

O TARİHE KADAR ERTELENEBİLİR

Masaya gelen önerilerin, önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısında değerlendirmelerden sonra netleşeceği belirtildi.

AKP kaynakları “Yurt dışı çıkış harcının 3 bin liraya çıkacağı iddiası kesinlikle doğru değil. Bir artırım olacaksa, toplumsal hassasiyetleri dikkate alarak bunu yapacağız. Şu anda 150 lira olan harç da ekonomik gerçeklerle uyuşmuyor. Yapılacak değerlendirmelerden sonra bu düzenlemenin ekim ayına bırakılması da bir alternatif olabilir” dedi.