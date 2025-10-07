AKP'li Zeybekçi: Emeklilik yaşı çok düşük, düzenleme yapılmalı

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.10.2025 10:21:00
Haber Merkezi
AKP Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Türkiye'de emeklilik yaşının çok düşük olduğunu öne sürdü. Zeybekci, "Emeklilik yaşıyla ilgili bir düzenleme kesinlikle yapılmalı. Ve bir daha dokunulmamalı" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, Türkiye'de emeklilik yaşının yükseltilmesi gerektiğini savundu. 

Zeybekçi, Ekonomim'e verdiği röportajda emeklilik sistemine ilişkin şu ifadeleri kullandı: 

"Emeklilik yaşı çok düşük. Bu konuda, 'gelecek nesillere ihanet’ denebilecek kadar iddialı bir söz söyleyebiliriz. Emeklilik yaşıyla ilgili bir düzenleme orada yok. Ama yapılmalı mı? Evet kesinlikle yapılmalı. Ve bir daha dokunulmamalı. Siyaset ne zaman aciz ve kabiliyetsiz hale geldiğinde bizim oraların tabiriyle 'Yörük, sürüsünden adak vermeye başlamamalı.' İlk dokunduğumuz yer burası olmamalı. Bizim bazı şeyleri milli mutabakatla, her şeyi bir kenara bırakarak Anayasa’ya koymamız lazım. Bunları koyduğunuz zaman bir daha emeklilik yaşına gelip de dokunan olmaz."

Emeklilik yaşını ilerletme hedefi Cumhurbaşkanlığı’nın 2025 yılı programında yer almıştı. 65 yaş ve üstü nüfusun yüzde 12,5'inin işgücüne katılmasının hedeflendiği programda "Çalışanların daha uzun süre istihdamda kalmasını teşvik edecek bir aylık bağlama sistemi” hayata geçeceği öngörülmüş ve aylık bağlama sisteminin “istihdamda kalmayı teşvik edecek ve mali yük getirmeyecek” biçimde düzenleneceği belirtilmişti..

 

 

