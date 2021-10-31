AKP Milletvekili Ali Özkaya'dan akaryakıt yorumu: Çok artış yok

31 Ekim 2021 Pazar, 18:54

AKP Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, partisinin Afyonkarahisar İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Genişletilmiş Danışma Meclisi Toplantısı’nda gündeme ilişkin konuştu. Tarımsal üretimin öneminden bahseden Özkaya, üretim için çiftçilere 'borçlanma' çağrısında bulundu.

"ZİRAAT BANKASI'NDAN BORÇLANSINLAR"



Gübre fiyatlarındaki artışa da değinen Özkaya, “Pandemiden kaynaklı özellikle gıda enflasyonundan kaynaklı çiftçilerimizin gübre temel bazlı sorunları var. Bunu hepimiz biliyoruz. Gerçekten gübre fiyatlarında inanılmaz bir artış var. Temeli de şu; geçen yıl 170 dolar olan doğalgaz bu yıl 350-500 dolar arasında. Gübrenin en temel hammaddesi bu. Üre gübre yüzde 150 oranında artmış. Son 2-3 ay içerisinde. Çiftçimiz şunu bilsin. Cumhurbaşkanımızda söyledi. Sen pahalı da alsan biz sana mutlaka destek vereceğiz. Her halükârda ürününü daha yüksek fiyattan alacağız. Onun için bütün kardeşlerimiz lütfen üretmeye devam etsinler. Tarım Kredi'den gerekirse borçlansınlar. Ziraat Bankası'ndan borçlansınlar. Bu gübreyi alsınlar. Biz buna bir çözüm bulacağız. Bulmak zorundayız. Çünkü üretimsiz, gıdasız hiçbir şey olmaz.” dedi.

"AKARYAKITTA ELİMİZİ VİCDANIMIZA KOYARSAK ÇOK ARTIŞ YOK"



Akaryakıt fiyatlarına üst üste gelen zamları da az bulan Özkaya, şunları söyledi: “Akaryakıtta elimizi vicdanımıza koyarsak çok artış yok arkadaşlar. Geçen yıl bir varil petrol 40 dolardı şu anda 84 dolar. Yüzde 100’ün üzerinde bir artış var. Yüzde 30 civarında da petrol arttı. Geçen yıl 6.80 olan mazot şu anda 8.30. Yüzde 24-25 oranında artış var. Doğalgaz ile yüzde 160 oranında artan akaryakıtın yüzde 25 artmasının sebebi 50 milyara yakın ÖTV’yi biz devlet olarak almıyoruz. Sırf çiftçi üretsin, kamyoncu çalışsın diye. Tarım ürünleri yüzde 100’e yakın arttı. Mazot yüzde 100 artmadı yüzde 25 arttı.”