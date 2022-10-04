Son dakika... Bloomberg yazdı: Türkiye doğalgaz ödemelerini 2024'e ertelemeye çalışıyor

04 Ekim 2022 Salı, 08:39

Ankara Yönetimi yüksek enerji fiyatlarının neden olduğu ekonomik hasarı hafifletmeye çalışırken; Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Türkiye'nin doğalgaz ödemelerini 2024'e ertelemek için Moskova'ya başvuruda bulunduğunu ifade etti.

Ödeme müzakereleri 'gizli' olduğu için isminin açıklanmaması kaydıyla konuşan bir kişiye göre; BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ.) doğalgaz ödemelerinin bir kısmını 2024'e ertelemek istiyor.

RESMİ BAŞVURUDA BULUNMADI

Bloomberg görüşmelerin Rusya ile Türkiye arasında yapılan anlaşmanın hemen ardından geldiğini hatırlattı. Bu anlaşma, Botaş'ın borçlarının yüzde 25'ini dolar yerine Rus para birimi Ruble ile ödemesine olanak tanıyor.

İki ülke arasındaki görüşmelerin herhangi bir mutabakat ile sonuçlanıp sonuçlanmadığı bilinmiyor. BOTAŞ ve Rus enerji devi Gazprom yetkilileri konuya ilişkin yorum yapmaktan kaçındı

Gazprom'un pozisyonu hakkında bilgi sahibi bir kişiye göre; Türkiye, Gazprom'a resmi talepte bulunmadı. Gazprom da resmi bir teklif alana kadar erteleme konusunu görüşmeyecek.

ENERJİ BÜTÇEYE AĞIR YÜK

Türkiye'nin ithal enerjiye bağımlılığı, TL ve bütçeye ağır baskı oluşturuyor. Türk lirası 2022 yılında dolar karşısında yüzde 28'den fazla değer kaybetti.

Dış ticaret açığı ise ağustosta geçen yılın aynı ayına göre iki kattan fazla artarak 11.2 milyar dolara yükseldi.