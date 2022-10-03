Gazprom'un doğalgaz ihracatı yüzde 40’tan fazla düştü
Rus enerji şirketi Gazprom, doğalgaz ihracatının yılın 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40,4 gerilediğini bildirdi.
Gazprom'dan yapılan açıklamaya göre, şirketin yılın 9 ayındaki doğalgaz üretimi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17.1 azalışla 313,3 milyar metreküpe düştü.
Söz konusu dönemde, şirketin Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) dışı ülkelere doğalgaz ihracatı da geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40,4 azalarak 86,9 milyar metreküp oldu.
EYLÜLDE İKİ DEFA REKOR KIRILDI
Sibirya'nın Gücü boru hattı üzerinden Çin'e yönelik gaz sevkiyatlarının artmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, eylülde günlük sevkiyat rekorunun da iki defa kırıldığı bilgisine yer verildi.
Açıklamada, Avrupa'daki yer altı doğalgaz depolama tesislerindeki doluluk oranının en yüksek düzeyde sağlanmasının, sonbahar-kış döneminin güvenilir bir şekilde geçilmesini garanti etmediği kaydedildi.
Küresel doğalgaz talebinin yılın 9 ayında 40 milyar metreküp düştüğü bilgisine yer verilen açıklamada, AB ve İngiltere'nin 35 milyar metreküple küresel talep gerilemesinde yüzde 90 paya sahip olduğu ifade edildi.
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