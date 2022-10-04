Son Dakika... Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 'doğalgaz ödemesi' tepkisi: Çürük bir sistem var

04 Ekim 2022 Salı, 11:42

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'nin doğalgaz ödemelerinin bir kısmını 2024'e ertelemek için Rusya'ya başvuruda bulunduğu iddiasına ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.

"BU DA BAY KEMAL SÖZÜ OLSUN"

"Türkiye, savaşta olan ülkeye, Rusya’ya borcunu ödeyemiyorum diyor. Halktan parasını aldığı gazın parasını ödeyemiyor. Kime? Savaşta olana!" diyen Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye hep ciddi devlet olmuştur ve itibar görmüştür. Her şeyi yok ettiler. Çok çürük bir sistem var. Çok çürümüş bir Saray iktidarı var. Sürekli de oy satın almak için yalan söylüyorlar. Vaatlerin çoğunu asla yapmayacaklarını biliyoruz ama halkımız kaygılanmasın. Onların yarım bıraktığı sosyal projeleri, iktidarı devralınca biz tamamlayacağız. Bu da Bay Kemal sözü olsun. O konutlar bitecek, kimse korkmasın"

Türkiye, savaşta olan ülkeye, Rusya’ya borcunu ödeyemiyorum diyor. Halktan parasını aldığı gazın parasını ödeyemiyor. Kime? Savaşta olana! Türkiye hep ciddi devlet olmuştur ve itibar görmüştür. Her şeyi yok ettiler. Çok çürük bir sistem var. Çok çürümüş bir saray iktidarı var. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) October 4, 2022

NE OLMUŞTU?

ABD merkezli yayın kuruluşu Bloomberg'e konuşan kaynaklar, Türkiye'nin doğalgaz ödemelerini 2024'e ertelemek için Moskova'ya başvuruda bulunduğunu ifade etti.

Öte yandan Rus Ria haber ajansına konuşan Ankara'dan bir kaynak ise müzakerelerin borçların ertelenmesi değil doğalgaz fiyatları üzerinden yürütüldüğünü söyledi.

Söz konusu kaynak, sözleşmelerin yapıldığı dönemde fiyatların yüksek olduğunu fakat şimdilerde şartların değiştiğini ifade etti.