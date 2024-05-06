AKP seçim giderlerini hazineye mi ödetti? Neredeyse 40 kat arttı!

Yayınlanma: 06.05.2024 - 11:23

Güncelleme: 06.05.2024 - 11:23

Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir istatistik paylaşımı yaptı.

Ozan Bingöl, Merkezi Yönetim Bütçesi’nde bu yılın Mart ayında yapılan “Toplantı ve Operasyon Gideri” kalemindeki harcamanın geçen yıla göre 38,6 kat arttığını söyledi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bingöl şu ifadeleri kullandı:

“Merkezi Yönetim Bütçesinden 2024 yılının ilk üç ayında 698,4 milyon lira “Toplantı ve Organizasyon Gideri” yapılmıştır. Oysa geçen yılın ilk üç aylık döneminde “Toplantı ve Organizasyon gideri” sadece 42,4 milyon liraydı. 2024 yılındaki toplantı ve organizasyon giderlerinin %91,6’sının Mart ayında yapılması, 2024 yılı Mart ayında yapılan giderin geçen yılın Mart ayında yapılan giderin 38,6 katı olması önemli soru işaretlerini de beraberinde getirmektedir.”