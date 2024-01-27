AKP yurttaşı yardıma muhtaç etti

Yayınlanma: 27.01.2024 - 03:00

Güncelleme: 27.01.2024 - 03:00

CHP milletvekili Cevdet Akay, ekonomiden yoksulluğa, eğitimden hukuka kadar farklı verileri içeren “Türkiye’nin Yokluk ve Yoksulluk Raporu”nu açıkladı:

2018’de 3 milyon 494 bin 931 olan sosyal yardımdan yararlanan hane sayısı, 2023’te 4 milyon 400 bin haneye yükseldi. Bu hanelerde yaşayan kişi sayısı ise 17.6 milyon olarak kayıtlara geçti.

15-29 yaş arasında eğitim öğretim almayan gençlerin oranı yüzde 28.7. Türkiye, çocuk yoksulluğu açısından OECD’ye üye 41 ülke arasında yüzde 22 oranıyla en yüksek yoksulluk oranına sahip ikinci ülke konumunda.

İKİ ÇOCUKTAN BİRİ YOKSUL

Raporda ekonomik yoksunluk nedeniyle ailesinin bakamadığı çocuk sayısının 2002’de 12 bin 75 iken, 2023’te 165 bine yükseldiğine de dikkat çekildi. Ayrıca “Türkiye’de 9.4 milyon çocuk yoksulluk çekiyor. Yani Türkiye’deki her iki çocuktan birisi yoksul” bilgisi yer aldı.



‘YAVAŞ YAVAŞ ÖLDÜRÜYORLAR’

Akay, “Güç zehirlenmesine maruz kalan iktidar, halkı yavaş yavaş öldürüyor. Bağımsız olması gereken Merkez Bankası ve TÜİK Saray’ın emrinde. Yasama, yürütme ve yargı makamlarını da tekeline alan Saray, ülkenin nefesini kesiyor. Saray sadece kendi lüksü ile şahsi hırsını odağına almakta, seçimde harcayacağı milyonları hesaplamaktadır” dedi.