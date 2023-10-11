AKP'den açıklama! Emekliye 'ikramiye'de kapsam genişler mi?

Yayınlanma: 11.10.2023 - 11:20

Güncelleme: 11.10.2023 - 11:20

Emekli maaşı gündemiyle toplanan Kabine toplantısının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, çalışmayan emeklilere tek seferlik olarak 5 bin lira ödeneceğini açıkladı.

Ancak toplantıdan çıkan 'ikramiye kararı' milyonlarca emekli için hüsran oldu.

Tek seferlik ödenecek emekli ikramiyesinin çalışan emekliye verilmeyeceği belirtildi.

Alınan karar büyük tepkilere yol açtı. Peki emekli ikramiyesinin kapsamı genişleyecek mi? AKP'den bu sorulara yanıt geldi.

ANAYASA'NIN EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI GÖRÜLDÜ

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, bir gazetecinin çalışan emeklilere 5 bin lira verilmemesinin Anayasa'nın eşitlik ilkesine aykırı olduğuna yönelik tartışmaların yapıldığının belirtmesi üzerine iktidarları döneminde bayram ikramiyelerinin verildiğini ve bu uygulamanın sürdüğünü kaydetti.

Güler, "Muhalefet partilerinden de bu konuda bir itiraz olabilir. Anayasa Mahkemesi süreci de değerlendirilebilir ama ben çok olduğunu düşünmüyorum. Nihayetinde özlük haklarına yönelik bir destektir, düzenlemedir. Farklı maaş durumları olabilir. Her bir çalışanın özlük hakları konusunda, emeklilik konusunda farklı maaş türleri, ikramiye çeşitleri olabilir. Bu kapsamda değerlendirmekte fayda var" diye konuştu.

"ÖNERGE KAPSAMINDA DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Çalışan emeklilere de 5 bin lira verilmesi için düzenleme yapılıp yapılmayacağı sorusuna Güler, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın çalışması devam ediyor. Çalışma ortaya çıktıktan sonra, önerge kapsamında değerlendireceğiz" yanıtını verdi.