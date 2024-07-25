AKP'den alınan belediyelerin SGK borçları ortaya çıktı
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP'li büyükşehir belediyelerinin SGK borçlarının alınacağı çıkışını yapması üzerine AKP'den CHP'ye geçen belediyelerin toplam SGK borçları açıklandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün CHP belediyelerinin SGK borçlarının tahsili için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na talimat vermişti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise bugün SGK borçlarının alınması için harekete geçtiklerini açıkladı. Bunun üzerine büyükşehir belediyelerinin SGK borçları merak konusu oldu.
AKP, BELEDİYELERİ BORÇ BIRAKARAK DEVRETTİ
CHP İletişim sosyal medya hesabının paylaştığı verilere göre; 31 Yerel Seçimlerinde AKP'den CHP'ye geçen büyükşehir belediyelerinin SGK'ya olan borçları şöyle:
- Bursa Büyükşehir Belediyesi – 670 milyon 252 bin 930 TL
- Balıkesir Büyükşehir Belediyesi – 90 milyon 855 bin 852 TL
- Denizli Büyükşehir Belediyesi – 28 milyon 726 bin 324 TL
Seçimlerde AKP'nin kazandığı büyükşehir belediyelerinin SGK borçları ise şu şekilde:
- Sakarya Büyükşehir Belediyesi – 171 milyon 492 bin 530 TL
- Erzurum Büyükşehir Belediyesi – 92 milyon 289 bin 899 TL
- Kayseri Büyükşehir Belediyesi – 38 milyon 223 bin 823 TL
- Samsun Büyükşehir Belediyesi – 2 milyon 277 bin 765 TL
- Malatya Büyükşehir Belediyesi – 279 bin 756 TL
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