Bakan Işıkhan'dan, SGK'ye prim borcu olan belediyelerle ilgili açıklama

Yayınlanma: 24.07.2024 - 17:09

Güncelleme: 24.07.2024 - 17:09

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK tarafından 16 milyon emeklinin aylıklarının ödenmesi ile 85 milyon vatandaşın sağlık, tedavi ve ilaç harcamalarının karşılanmasında en önemli gelir kaynağının sigorta primleri olduğunu belirtti.

Bakan Işıkhan, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız" ifadesini kullandı.

"TAHSİLİ İÇİN GEREKEN TÜM ADIMLARI ATACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Işıkhan, şunları kaydetti:

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliği için istihdamı artırmak, kayıt dışı istihdamla mücadele etmek ve prim borçlarını tahsil etmek durumundayız. Bu noktada çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yerel seçimlerden önce özellikle CHP'li belediyelerin prim borçlarının had safhaya ulaştığını verilerle açıklamış ve tüm belediyelere prim borçlarının ödenmesi yönünde çağrı yapmıştık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği doğrultuda belediyelerden prim borçlarının tahsili için gereken tüm adımları atmaya kararlıyız."

ERDOĞAN GÜNDEME GETİRDİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin bugünkü TBMM Grup Toplantısı'nda belediyelerin SGK borçlarına değinmişti.

Erdoğan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e seslendiği konuşmasında şu ifadelere yer vermişti:

"Emeklilere faydanız dokunsun istiyorsanız talimat verin, belediyeleriniz Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan birikmiş borçlarını ödesin. Meydanlarda oy verene bedava traktör vereceğiz demek kolaydır zor olan sözünün eri olmaktır. Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin borçlarının kaynağında tahsiline başlayacak. Milletin varlığını değişik yerlerde harcamaya müsaade yok. Öyle 25 kuruşa simit yok"