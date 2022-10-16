Çocuğun yaralandığı kazada sürücü 'alkollü' çıktı, 1823 TL ceza uygulandı

16 Ekim 2022 Pazar, 10:43

Canik ilçesi Gazi Mahallesi'nde, 15 Ekim Cumartesi saat 23.00 sıralarında; M.G. idaresindeki 55 ACE 389 plakalı otomobile, kırmızı ışıktan geçen A.Ö. yönetimindeki 53 HN 012 plakalı otomobil çarptı.

M.G.’nin kullandığı otomobildeki E.M.G. adlı çocuk yaralandı. Yakınları tarafından kaza yerine yakın özel hastaneye kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı. İhbar üzerine kaza yerine polis ekipleri geldi.

2.57 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Işık ihlali yaptığı belirlenen sürücü A.Ö., 2.57 promil alkollü çıktı. Alkollü araç kullanmaktan ehliyetine el konulan sürücüye, 1823 TL para cezası da uygulandı. İfadesi alınıp serbest bırakılan A.Ö hakkında adli işlem başlatıldı.