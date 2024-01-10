AKP'den emekli maaş zammı açıklaması

Yayınlanma: 10.01.2024 - 21:18

Güncelleme: 10.01.2024 - 21:18

Emekli maaşı zammı, memur emeklileri için yüzde 49,25 oranında gerçekleşirken, işçi, esnaf ve çiftçi emeklileri ise 37.56 oranında kaldı. SSK ve Bağ- Kur emeklileri için yapılacak ek zam ile seçim öncesinde hükümet tarafından aradaki yüzde 11'lik fark kapatılmak isteniyor. Emekli maaşı zammı için kök aylığa zam ve tüm emeklilere eşit zam seçenekleri ağır basıyor.

'ÖN GÖRÜŞME YAPTIK'

AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM'de gazetecilere açıklamada bulundu. Emekli maaşlarıyla ilgili Güler, "Emekli maaşlarında artış yapılmasıyla ilgili şu anda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız çalışıyor. Bir kanun teklifi hazırlığımız var. Ön görüşme yaptık. Önümüzdeki haftaya kadar neticelenirse değerlendirilir" dedi.