AKP'den emeklilerle ilgili flaş açıklama: 'Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Ankara yarın ise İstanbul'da büyük mitinglerini gerçekleştirecek. Ankara mitingi öncesi canlı yayında konuşan AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilere yönelik düzenlemeler konusunda konuştu, "Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.03.2024 - 12:21
AKP'den emeklilerle ilgili flaş açıklama: 'Bugün ve yarın Cumhurbaşkanımızı dikkatle dinleyelim'
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AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Haber Global'de emeklilere yönelik düzenlemeler hakkında açıklamalarda bulundu. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük Ankara mitingi öncesi soruları yanıtlayan Akbaşoğlu, şunları söyledi: 

"Dün Çankırı'da muhteşem bir kalabalık vardı. Bugün de büyük Ankara mitingindeyiz. Buradan da Cumhurbaşkanımız ulusal ve uluslararası önemli mesajlar verecek.Emekliler bizim başımızın tacı. Çalışanlar başımızın tacı. Üreten ve Türkiye'yi büyüten çalışan kesim söz konusu ve emekli olarak primlerle orantılı karşılığın alan 16 milyon emekli insanımız var.

2024'ü biz emekliler yılı ilan etmiştik. Bu konuda düzenleme yapıldı. Bu düzenleme ile emeklilerimizin beklentileri var. Bu durumların değerlendirilmesine ilişkin talepleri ve yansıdı. Biz bugüne kadar duyarsız kalmadık, kalmayacağız. Enflasyona ezdirmeyeceğiz. Çalışma ve Maliye Bakanlığımız çalışmalarını hep yaptılar. Promosyon düzenlemesi de yapıldı. Özel bankaların da inisiyatif alması gerekli.

"BUGÜN VE YARIN..."

"Birçok alanda emeklilerimizin giderlerini azaltıcı, gelirlerini artırıcı ve alım gücünü yükseltici yaklaşımı da 2024'te göz önünde bulundurup düzenlemeler düşünüyoruz. Bu konuda çalışmaları Bakanlıklarımız ifa ediyorlar. Bugün Cumhurbaşkanımız bu konudaki duyarlılığını, talepleri her zaman dikkate alarak siyaset yapar.

Bu manada inşallah bu mitingle Cumhurbaşkanımız bugün de yarın da dikkatli dinleyelim.Haziran sonu temmuz başında emeklilerle ilgili düzenlemeleri mutlaka yapacağız. Talepleri dikkate alarak çalışmalar yapacağız."


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