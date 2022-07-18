KKM'nin bütçe maliyeti belli oldu, tepkiler geldi: 'Vergilerimizden ödendi'
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bugün açıkladığı 'haziran ayı bütçe gerçekleşmeleri' raporunda Kur Korumalı Mevduat'ın (KKM) hazine üzerinde oluşturulduğu toplam maaliyeti de gözler önüne serdi. KKM'nin 37 milyar lirayı aşan maliyeti ise ekonomistlerin ve siyasilerin tepkilerine neden oldu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı haziran ayı bütçe gerçekleşmeleri raporunu açıkladı. Rapora göre; 2022 yılı Haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 212,1 milyar TL, bütçe gelirleri 181 milyar TL ve bütçe açığı 31,1 milyar TL olarak gerçekleşti.
Raporda aralık ayında devreye alınan Kur Korumalı Türk Lirası Mevduat ve Katılma Hesabı (KKM) uygulamasının bütçeye maliyeti haziran ayında 16 milyar TL’ye ulaştı.
Mart ayında 11 milyar 700 milyon TL bütçeye yük getiren KKM için nisan ayında 4 milyar 555 milyon, mayıs ayında ise 4 milyar 842 milyon TL ödeme yapılmıştı. 3 ayda 21 milyar TL ödenen KKM hesaplarına sadece geçtiğimiz ay 16 milyar TL ödendiği raporda ortaya çıktı. KKM’nin toplam maliyeti ise 37 milyar TL’yi aştı.
KKM'nin toplam maliyetinin açıklanmasının ardında pek çok siyasetçi ve ekonomist duruma tepki gösterdi.
Vergi uzmanı Ozan Bingöl KKM'nin bütçe maliyetini sınırlı tutulacağı söylenen miktarı çoktan geride bırakması üzerinden ele aldı. Ozan Bingöl paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"-Haziran sonundan Kur Korumalı ve katılmayan hesaplarına, bütçeden yani vergilerden büyük miktarda tutardan 37 milyar 235 235 bin liradır. Bu para, adayındaki damga vergi, mutfak tüpündeki ÖTV, bebek bezindeki damga vergisi ve diğer vergiler nedeniyle ödenecek ödenek
-Ek bütçe ile KKM için ayrılan 40 milyar liralık ödenek neredeyse yılın ilk altı ayında tükendi. Sayın Bakan geçtiğimiz aylarda KKM’nin bütçeye maliyetinin 12,5 milyar lira ile sınırlı kalacağını söylemişti. Umarım gidişatın farkındadırlar…"
Haziran sonu itibariyle Kur Korumalı Mevduat ve katılma hesaplarına, bütçeden yani vergilerimizden ödenen toplam tutar 37 milyar 235 milyon 235 bin liradır— Ozan Bingöl (@ozanbingoll) July 18, 2022
Bu para, işsizlik maaşındaki damga vergisi, mutfak tüpündeki ÖTV, bebek bezindeki KDV ve diğer vergiler sayesinde ödenmiştir
CHP Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak da KKM'ye tepki gösteren isimlerden oldu. Öztrak "Milletin vergileri bir avuç mudiye akıyor" dediği paylaşımında şunları aktardı:
"Hazine'ye tek kuruş yükü olmayacak" dedikleri KKM 'nin, bütçeye yükü gittikçe kabarıyor.
"Haziran'da bütçeden çıkan para 16,1 milyar lira.
Buna TCMB'nin katlandığı yük de dahil değil.
KKM 'nin dört aylık maliyeti 37 milyar lirayı aştı.
Milletin vergileri bir avuç mudiye akıyor"
"Hazine'ye tek kuruş yükü olmayacak" dedikleri KKM 'nin, bütçeye yükü gittikçe kabarıyor.— Faik Öztrak (@faikoztrak) July 18, 2022
Haziran'da bütçeden çıkan para 16,1 milyar lira.
Buna TCMB'nin katlandığı yük de dahil değil.
KKM 'nin dört aylık maliyeti 37 milyar lirayı aştı.
Milletin vergileri bir avuç mudiye akıyor. pic.twitter.com/6uIo6hY5ZA
Gelecek Parti Sözcüsü ve ekonomist Serkan Özcan Twitter'dan yaptığı paylaşımla kur korumalı mevduata (KKM) ilk 6 ayda 37 milyar lira ödenmesini eleştirdi. Özcan paylaşımında "Haziranda her 100 TL’lik verginin 11 TL’si KKM sahiplerine aktarılmış!" dedi.
KKM’ye Haziran’da 16 milyar, ilk 6 ayda toplam 37 milyar TL ödenmiş!— Serkan Özcan (@serkanozcan1) July 18, 2022
Bu tutara TCMB’den yapılan aktarım ve vadesi gelmemiş olan mevduat dahil değil!
Bugünkü kur seviyesinden yük 200 milyar TL’nin üstünde!
Haziran’da her 100 TL’lik verginin 11 TL’si KKM sahiplerine aktarılmış! pic.twitter.com/hIW0QPWKSz
Ekonomist İris Cibre de tepki gösteren ekonomistlerden oldu. İris Cibre, KKM eleştirisini kur üzerinden ele aldığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Cuma günü 17,4779 kapanış kuru ile KKM'ye ödenmiş ve toplam ödenecek, TCMB+Hazine, kur farkı ~164 Milyar TL seviyesine ulaştı
Haziran'a kadar yapılmış (Hazine+TCMB) tahmini toplam ödeme ~59 Milyar TL
Sonuç mu?
Kur 17.48
Cari Açık 6 aylık 28 MLR USD
Bütçe açığı Haziran 31 MLR TL"
Cuma günü 17,4779 kapanış kuru ile KKM'ye ödenmiş ve toplam ödenecek, TCMB+Hazine, kur farkı ~164 Milyar TL seviyesine ulaştı— İris Cibre (@iriscibre) July 18, 2022
Haziran'a kadar yapılmış (Hazine+TCMB) tahmini toplam ödeme ~59 Milyar TL
Sonuç mu?
Kur 17.48
Cari Açık 6 aylık 28 MLR USD
Bütçe açığı Haziran 31 MLR TL https://t.co/Tlz6H6xDSY
Ekonomist Oğuz Demir, durumu KYK borçları üzerinden ele alarak Twitter'dan yaptığı paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"KKM'ye bütçeden giden 37,2 mlyr! Buna vazgeçilen vergiyi ve TCMB'nin ödediğini ekleyin. 100 mlyr TL! Bu tutarı aklınızda tutun!
Sonra kabine sonrası MİLYONLARCA gencin silineceği açıklanacak KYK faizinin 26 mlyr TL olduğu anlatılırken rakamları karşılaştırıp, acı acı gülümseyin!"
KKM'ye bütçeden giden 37,2 mlyr! Buna vazgeçilen vergiyi ve TCMB'nin ödediğini ekleyin. 100 mlyr TL! Bu tutarı aklınızda tutun!— Oğuz Demir (@droguzdemir) July 18, 2022
Sonra kabine sonrası MİLYONLARCA gencin silineceği açıklanacak KYK faizinin 26 mlyr TL olduğu anlatılırken rakamları karşılaştırır, acı acı gülümseyin!
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