AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temel gıda hamlesi: 'Zararına satış olursa bu kez yük Hazine'ye binecek'

13 Ağustos 2022 Cumartesi, 02:00

Gıda fiyatlarındaki artışın önüne geçemeyen iktidar, bir kez daha Tarım Kredi Kooperatifleri Birliği’nin marketlerini devreye soktu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatı ile zarardaki Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ, 15 Ağustos’tan itibaren et dahil 30 üründe indirim yapacak. Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, fiyatların bu yolla düşmeyeceğini, Türkiye’nin temel meselesinin üretim olduğunu söyledi.

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği dün yaptığı açıklamada, 1400’e yakın marketlerinde pazartesiden itibaren et, makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ayçiçeği yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezinde indirim yapılacağını açıkladı.

Erdoğan’ın yüzde 30-35 olarak açıkladığı indirimle et ürünleri Et ve Süt Kurumu tarafından temin edilecek. Kasap reyonu bulunan marketlerde hemen olmayanlarda ise en kısa sürede paketli olarak satışa sunulacağı kaydedildi.

ŞİRKET ZARARDA

Tarım Kredi Pazarlama ve Marketçilik AŞ zarardaki bir şirket. 2021 Faliyet Raporu’na göre, geçen yıl 2.1 milyar lira net satış cirosu elde etti. Geçen yıl yurtiçinde 700 şubesi bulunan şirket geçen yılı 249.1 milyon lira dönem zararı ile kapattı.

Türkiye Ziraatçılar Derneği Genel Başkanı Hüseyin Demirtaş, çiftçinin borçta olduğunu belirterek fiyatların bu yolla değil üretimle düşebileceğini söyledi. Demirtaş, “Tarım Kredi Marketleri’nin sayısı ne kadar? Diğer marketlerle nasıl rekabet edeceksin de fiyatları düşüreceksin? Zararına satış olursa bu kez yük Hazine’ye binecek. 150 - 200 bin arasında besilik hayvan ithalatı yapacaklar. Kazanan yine ithalatçı olacak” dedi.