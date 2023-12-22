AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan SPK ve BIST'e çağrı

Yayınlanma: 22.12.2023 - 15:52

Güncelleme: 22.12.2023 - 15:56

Borsa istanbul'un 150. Yıl Gong Töreni bugün gerçekleştirildi. Törene AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katıldı.

Törende Borsa İstanbul BIST 500 endeksi devreye alındı. Törende Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir konuşma gerçekleştirdi.

Bakanı Şimşek, Borsa İstanbul ile benzer ülke borsaları arasında mesafe olduğunu belirttiği konuşmasında, “Borsa bir oyun alanı değildir” dedi.

Şimşek, "Finansal istikrarın sağlanmasında ivme kazandık. OVPnin hedeflerinden biri sermaye piyasalarını derinleştirmek. Önümüzdeki dönemde OVP ile öngörülebilirlik artacak" ifadelerini kullandı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Sermaye piyasalarını maniple etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları ise şöyle oldu:

"Borsamız 150 yıllık köklü tarihiyle Türkiye'nin son bir buçuk asırdaki inişli çıkışlı yolculuğunun en yakın şahitleri arasında yer alıyor.

Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı Borsa İstanbul'u yıpratmayı amaçlayan bütüncül kampanya yürütüldü. Battık, bittik senaryolarıyla yatırımcı korkutuldu.

Halbuki başta kıta Avrupası olmak üzere gelişmiş, kalkınmış ülkelerde farklı tablo söz konusudur. Buralarda ne siyasetçiler ülkenin sermaye piyasasını kötüleyerek seçim kazanma hayali kurar ne de sistem böyle bir manipülasyona izin verir.

Sermaye piyasalarını maniple etmeye çalışan tamahkarlara meydanı boş bırakamayız.

Gerek SPK, gerek BİST'ten bu konuda daha fazla hassasiyet göstermesini istiyoruz."