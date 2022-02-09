AKP'li Dağ'dan elektrik faturalarına ilişkin yeni açıklama
Yurttaşın belini büken elektrik faturalarına yönelik tepkiler gelmeye devam ediyor. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ yeni düzenlemeyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışma yürüttüğünü söyledi.
AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Elektrik faturalarına gelen tepkilerin ardı arkası kesilmiyor. Fiyatları düşerecek yeni düzenleme geleceği iddiasına ilişkin AKP'li Dağ, "Önümüzdeki süreçte esnaf ve genel faturalarla ilgili bir çalışma bakanlık tarafından yürütülüyor" dedi.
Dağ'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Vatandaşımız şikayetini dile getiriyorsa önemlidir. Elektrik faturalarıyla ilgili bir süredir şikayet var. Ocak ayında zam durumu söz konusu oldu. Covid ve sonrası arz talep dengelerinin bozulmasıyla beraber doğalgaz ve kömürdeki artışla birlikte Enerji Bakanlığı için bir zaruret oldu.
Önümüzdeki süreçte esnaf ve genel faturalarla ilgili bir çalışma bakanlık tarafından yürütülüyor. Şu anda Enerji Bakanlığı çalışma yürütüyor, önümüzdeki günlerde açıklanacak. Hem sınır yükseltilmesi olur, vergilendirme olur. Bütçe ile ilgili bir değerlendirme yapılacak.
Bunları tamamen çözmek adına hem nükleer tesisin ve Karadeniz gazının devreye girmesi, dünyadaki emtia fiyatlarının da bahar aylarıyla birlikte düşmesiyle inşallah temelden bir çözüm olacak.
CHP bir helalleşme bir de hesaplaşma demeye başladılar. Burda karşı taraf size hakkını helal edecek mi önemli olan bu. Benim gördüğüm bir çok kimse hakkını helal etmiyor. Kılıçdaroğlu, birçok kimse hakkında yalan ifadede bulundu"
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