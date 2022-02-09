Tunç Soyer de elektrik faturasını cama astı: Her şeyin özeti
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İZSU'ya gelen 800 milyon TL'lik elektrik faturasını paylaşarak, "Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti” dedi.
Türkiye yeni yıla doğalgaz, akaryakıt ve elektrik zamlarıyla girdi. Yılın ilk elektrik faturalarındaki artış ise Türkiye'nin dört bir yanından tepki çekiyor. Vatandaşlar elektrik dağıtım şirketlerinin önünde toplanarak esnaf ise elektrik faturalarını işyerlerinin camlarına yapıştırarak gelen zamlara tepki gösteriyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) de gelen elektrik faturasını camına asarak, "İZSU’ya 2021’de 337 milyon TL gelen elektrik faturası 2022’de 800 milyon TL’ye çıktı. Halkımızın bilgisine" ifadelerine yer verdi.
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal medya hesabından bu fotoğrafı paylaşarak, “Söyleyecek çok sözümüz var ama bu fotoğraf her şeyin özeti” dedi.
Soyer, artan elektrik fiyatları karşısında iktidara harekete geçme çağrısı yaparak, "Vatandaşlarımız ev kirasından daha yüksek meblağlarda elektrik faturası ödemeye başladı. İzmir ve İzmirliler adına hükümet yetkililerine çağrımdır. Bu #ElektrikZammı bel büküyor. Harekete geçin" dedi.
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