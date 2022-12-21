AKP'li Kurt asgari ücret için rakam ve tarih verdi
Asgari ücretle ilgili AK Parti MKYK üyesi ve ekonomist Doç. Dr. Resul Kurt dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşverenin 7 bin liralardan kapıyı açtığını belirten Kurt, asgari ücretin ne zaman açıklanacağını söyledi.
Milyonların gözünü diktiği asgari ücrette sona yaklaşılıyor. Dün üçüncü kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İŞ tarafından 9 bin TL rakamı dile getirildi. Asgari ücretle ilgili AKP MKYK üyesi ve ekonomist Doç. Dr. Resul Kurt dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
İktidara yakınlığıya bilinen bir televizyon kanalına değerlendirmelerde bulunan Kurt, işverenin 7 bin liralardan kapıyı açtığını belirtti. AKP'li Kurt, asgari ücretin ne zaman açıklanacağını söyledi.
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"İşçiyi memnun edeceğiz, işverene de taşınabilecek kadar bir yük verileceğiz" diyen Kurt, "Asgari ücret şu anda 5 bin 500 lira. Bizim 7 bin 825 lira sınırımız var, pazarlığı buradan başlatacağız dedi Ergün Atalay. Yüzde 42,43 bandına geliyor. Talebimiz bu değil dedi. TÜRK-İŞ Başkanı işçiyi sattı dediler. Yüzde 42 civarında bir artış işçi tarafını memnun etmiyor. İşveren tarafı da 7 bin liralardan kapıyı açtı" değerlendirmesinde bulundu.
Öte yandan Kurt, "Görüştüğümüz işverenler 45-50 aralığını talep ediyor. Önümüzdeki hafta başında asgari ücretin açıklanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
AKP'li Kurt sözlerinin devamında, "Asgari ücrette yapılan artış diğer çalışanlarda da beklenti oluşturuyor. Benim beklentim 8.000-8.250 TL civarında" diye konuştu.
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