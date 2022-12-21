Türk-İş, işveren ve bakanlığa rest çekti: Asgari ücrette kırmızı çizgi 9 bin TL

21 Aralık 2022 Çarşamba, 04:00

Milyonların gözünü diktiği asgari ücrette sona yaklaşılıyor. Asgari Ücret Tespit Komisyo’nunda işçi tarafını temsil eden Türk-İş, üçüncü toplantıda 9 bin TL’nin altında bir rakamı kabul etmeyeceğini belirtti. Bu rakama ulaşılması için mevcut asgari ücrete yüzde 63 zam yapılması gerekirken Türk-İş’in talebinin kabul edilmediği ve Türk-İş’in masadan kalktığı öğrenildi. Ancak yoğun görüşmeler perde gerisinde devam etti.

Komisyon toplantısı öncesinde gerçekleştirilen Türk-İş Başkanlar Kurulu’nda Türk-İş yönetimi sendikalara, “Sizin söylediğiniz rakamların altındaki bir asgari ücrete imza atmayacağız” dedi. Daha sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez toplandı. İşçi heyetine başkanlık yapan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, 9 bin rakamını masaya getirdi. Ancak işveren tarafı kabul etmedi. Bunun üzerine Türk-İş masadan kalktı. Atalay, binayı terk ederken basın mensuplarına “20 gündür Türk-İş’in talebinin 7 bin 785 lira olduğunu söylüyorlar. Bizim hiçbir teklifimiz olmadı. Şimdi teklifi bakan beye ve komisyona söyledim. Türk-İş’in teklifi 9 bin lira. Verirlerse masaya oturup imzalarız, vermezlerse o meselenin içerisinde olmayız” açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

Daha sonra Türk-İş heyeti bakanlıktan ayrıldı. Ancak işveren tarafını temsil eden TİSK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmeye devam etti. Türk-İş’in talebine itirazlarını dile getiren TİSK heyeti asgari ücret desteğinin mutlaka artırılmasını talep etti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu hükümet kanadından 5, işveren tarafından 5 ve işçi tarafından 5 olmak üzere toplam 15 üyeden oluşuyor. 3’lü uzlaşı olmasa bile iktidar işçi tarafı ya da işveren tarafı ile anlaşarak asgari ücreti belirleyebiliyor. Yani tüm tarafların uzlaşması gerekmiyor. Perde gerisinde görüşmeler dün gece geç saatlere kadar devam etti. Sendika kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da süreç hakkında bilgilendirildiği, görüşmeler yapıldığı iddiaları dile getirildi. Kulislerde bu sabah komisyonun yeniden bir araya gelip, anlaşmaya varabileceği, yeni asgari ücretin de AKP grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanabileceği yorumları yapıldı.