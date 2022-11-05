AKP’li Muhammet Emin Akbaşoğlu'ndan yeni asgari ücret ve EYT açıklaması

05 Kasım 2022 Cumartesi, 19:58

AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, milyonlarca çalışanı ilgilendiren, asgari ücret, EYT, taşeron ve geçici işçiler ile sözleşmeli memurlara kadro çalışmasına ilişkin soruları cevapladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çalışma yürütüldüğünü, bu konuların masaya yatırıldığını ve üzerinde çalışıldığını anlatan Akbaşoğlu, “Ne söz verdiysek hepsini yerine getiriyoruz” ifadesini kullandı.

“ARDI ARDINA GELİŞMELER YAŞANACAK”

EYT ve kadro çalışması konusunda yıl sonuna kadar ardı ardına gelişmelerin yaşanacağını belirten Akbaşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

Taşerondan 1 milyona yakın insanımızı kadroya geçirdiğimiz dönemde 80-90 bine yakın arkadaşımız kapsam dışında kalmıştı.





Onlarla ilgili düzenlemeye dönük yaklaşımlar, mevsimlik işçi gibi 10 ay çalışan insanlarımızın 12 aya tamamlanması ve sürekli hale gelebilecek şekilde çalışma hayatlarına devam edebilmesi ve EYT’li kardeşlerimizin meselelerinin tamamen çözüme kavuşturulmasına dönük bir takvimimiz söz konusu.





Bu yasal düzenlemeleri 2022 yılı sonu itibarıyla hayata geçirmiş olacağız. 2023’ün başında bütün bu meselelerin ardı ardına neticelendiği, hayata geçtiği bir süreci yaşamış olacağız.

Akbaşoğlu, aralıkta asgari ücret, ocakta ise memur ve emekli maaşlarına yönelik düzenleme yapılacağına işaret etti.

“VEDAT BİLGİN İLE İSTİŞARE HALİNDEYİZ”

EYT konusunda nasıl bir formül uygulanacağına da değinen Akbaşoğlu, “Bu konuyu enine boyuna Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Vedat Bilgin başkanlığında bir çalışma heyeti yürütüyor. Bu çalışmalar neticelendiğinde zaten kamuoyuyla paylaşılacak. Biraz sabredelim, sonucunu hep beraber sevinçle karşılayalım” dedi.

Akbaşoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile istişare halinde olduğunu dile getirerek, şunları aktardı: