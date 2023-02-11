AKP'li Mustafa Elitaş EYT görüşmelerinin ne zaman yapılacağını açıkladı

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT görüşmelerinin 21 Şubat’ta yapılacağını söyledi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11 Şubat 2023 - 16:55
AKP'li Mustafa Elitaş EYT görüşmelerinin ne zaman yapılacağını açıkladı
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Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edilen Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının ne zaman çıkacağına ilişkin sorgulamalar hız kazandı. 

EYT düzenlemesinin 7 Şubat Salı günü Meclis Genel Kurulu'nda konuşulması bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki depremin ardından Milli yas ilan edildi ve Meclis çalışmalarına ara verdi. 

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, gazetecilerle bir sohbet ortamında her gün 150 kadar milletvekilini deprem bölgelerine göndermeleri nedeniyle Meclis faaliyetlerine 1 hafta ara verileceğini, EYT görüşmelerinin 21 Şubat’ta yapılacağını söyledi.


Mustafa Elitaş EYT Meclis deprem

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