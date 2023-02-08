Cüneyt Özdemir'in yayınına bağlanan Zekiye Yiğitbaşı anlattı: 'Nerede devlet?'

Yayınlanma: 08 Şubat 2023 - 01:20

Güncelleme: 08 Şubat 2023 - 01:42

Pazartesi (6 Ocak) sabaha karşı saat 04.17'de Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi merkezli 7,7 büyüklüğünde ve saat 13.24'te Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Deprem felaketinde çok sayıda yurttaş hayatını kaybetti.

Depremin vurduğu 10 ilden biri olan Hatay'a yardım ulaştırılmamasına tepkiler büyüyor. Bölgeden yardım çağrıları ardı ardına geliyor.

Hatay Büyükşehir Belediyespor'un eski başkanı Zekiye Yiğitbaşı, Cüneyt Özdemir'in Youtube kanalında konuştu. Cüneyt Özdemir, bölgedeki gelişmeleri aktaran Yiğitbaşı'na son gelişmeleri sordu.

"NEREDE DEVLET"

Yiğitbaşı, Özdemir'e “Bu akşam marketlerden yağmalanmış, birileri tarafından elimize geçmiş makarnayı su bulduk haşladık onu yedik. Kumanya yok, mobil mutfak yok, nerede devlet?” yanıtını verdi.

"ATATÜRK'ÜN EMANETİ ARTIK YOK!"

Dün akşam saatlerinde yayına bağlanan Yiğitbaşı Özdemir’in son durumu sorması üzerine şunları söylemişti:

“10 bloklu, kocaman bir site yerle bir oldu. Durum çok vahim, Antakya artık yok. Atatürk'ün emaneti artık Hatay yok. Binlerce kişi öldü binlerce kişi. Terkedildik. Her zamanki gibi terk edildik. AFAD yok, devlet yok, kimse yok. Hatay nerede Suriye'de mi? Açız, susuzuz, çocuklar ve torunlar yanımda, annemi kaybettim galiba! Şehir dışına çıkma imkanı yok, yollar yarılmış! Havaalanına gelen uçaklar geliyormuş ama geri gidiyormuş. Biz arabadayız, arabalarda oturuyoruz. Hiçbir yardım yok! AFAD çökmüş burada. Dışarıdan gelecek olan yardımları bekliyoruz."