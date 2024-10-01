AKP’li patrona karşı başlattılar: Fernas Madencilik işçilerinden ‘yalın ayak’ protesto

Yayınlanma: 01.10.2024 - 18:16

Güncelleme: 01.10.2024 - 18:20

Fernas Madencilik işçilerinin Manisa'nın Soma ilçesinden Ankara’ya başlattıkları yürüyüş devam ediyor.

Fernas Madencilik şirketi AKP Batman milletvekili Ferhat Nasıroğlu’na ait.

İşçiler, "Maden işçisi yalın ayak yürüyor", "Ankara Ankara patronları saklama", "Birleşe birleşe kazanazacağız" sloganları eşliğinde Ankara'nın Polatlı ilçesine doğru yalın ayak yürüyor.

Yürüyüşte işçilerin yanında olan CHP Afyon İl Başkanı Faruk Duha Erhan, "Madencilerimizi Afyonkarahisar'dan uğurlamıştık şimdi ise Sivrihisar'da kendileri ile beraberiz. Fernas maden işçileri adım adım sonra doğru yaklaşıyorlar, Ankara'ya yaklaşıyorlar. Bir muhatap bulmak istiyorlar. Mutlaka bulacakların inanıyorum. Yarın sabah Ankara'da olacaklar. Bu yolun bu zorlu yolculuğun sonunda, haklarını elde edecekler" dedi.

“ÇIPLAK HAKİKATİ DİLE GETİRMEK İÇİN…”

Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu şunları söyledi:

"Maden işçileri yalın ayak yürüyorlar. Anayasanın 51'inci maddesi onları korumuyor. Türk Ceza Kanunu'nun 118'inci maddesi patronları caydırmıyor. İşçi sağlığı iş güvenliği kanunlarını 13'üncü maddesine göre çalışmaktan kaçınma hakkını kullanıyorlar. İçeride ölüm riski var. Üç defa bu ocak boşaltıldı. İşten atıldılar. İlk önce 6 kişi atıldı. Sonra 8 kişi atıldı. Bugün diğer arkadaşlara işten çıkış kağıtları geliyor. Bunun karşısında çıplak hakikati dile getirmek üzere kışın bu soğuğunda yalın ayak yürüyerek, halka durumun çıkışsızlığını, çaresizliğini mücadele dışında bir yolunun olmadığını Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yalın ayak yürüyerek göstermek istiyor maden işçileri. Madencinin bu sesinin, duyulması bu sorunun ivedilikle çözülmesi gerektiğine dair bir şey. 'Biz ölüyoruz. Yaşamak istiyoruz. Bu yüzden böyle yürüyoruz. Bu yüzden böyle yürüyoruz' diyor maden işçileri."