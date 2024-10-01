Soma'dan Ankara'ya yürüyen Fernas işçilerine Sivrihisar'da büyük destek

Yayınlanma: 01.10.2024 - 10:38

Güncelleme: 01.10.2024 - 10:38

Fernas Madencilik işçileri, düşük ücretler ve iş güvenliği koşullarına karşı başlattıkları mücadelenin ardından sendikaya üye oldukları için işten çıkarıldılar. Haklarını aramak için Soma'dan Ankara'ya başlattıkları yürüyüşte kararlılıklarını sürdüren işçiler Sivrihisar’a ulaştıklarında yoğun bir destekle karşılandı.

Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, yürüyüşün zorlu geçtiğini belirterek, "Ayaklarımız patladı ama ‘ölmek var, dönmek yok’ dedik. Ankara’ya varacağız ve işçilerin haklarını alacağız. Mücadelemiz sonuna kadar sürecek" dedi.

Sivrihisar’da karşılanan işçiler, CHP İlçe Başkanı Faruk Ertaş ve sivil toplum temsilcileri tarafından desteklendi. Ertaş, işçilere hitaben, "Sizleri Sivrihisar’da ağırlamaktan onur duyuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak her zaman yanınızdayız" ifadelerini kullandı.

Örgütlenme Uzmanı Onur Koçer de işçilerin kararlılığını vurgulayarak, "Ankara'ya 140 kilometre kaldı, adım adım yaklaşıyoruz. Sayımız her gün artıyor ve daha güçlü bir şekilde varacağız" dedi.

'MÜCADELE BİZİM DE MÜCADELEMİZDİR'

DİSK’e bağlı Enerji Sen Genel Başkanı Süleyman Keskin, işçilere verdiği desteği dile getirerek, "Fernas işçilerinin mücadelesi bizim de mücadelemizdir. Güvencesizliğe karşı açtıkları bayrak, insanca yaşamak ve çalışmak için verilen bu mücadele, baskılara rağmen devam ediyor" şeklinde konuştu.

'BU MÜCADELEDEN DÖNMEYECEĞİZ'

Fernas işçilerinden Durmuş Olgunsoy ise direnişlerinin kararlılıkla süreceğini belirterek, "Dimdik ayakta duracağız, ayaklarımız patlasa da bu mücadeleden dönmeyeceğiz" dedi.

İşçilerin yürüyüşü Polatlı üzerinden Ankara’ya devam edecek.