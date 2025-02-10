AKP’li patrondan direnen işçilere engel! ‘Benim zenginliğimi Allah verdi’

Yayınlanma: 10.02.2025 - 12:19

Güncelleme: 10.02.2025 - 12:24

AKP Gaziantep Milletvekili İrfan Çelikaslan'ın patronu olduğu Çelikaslan Tekstil’de işçiler yüzde 30'luk asgari ücret zam tarifesini kabul etmedi.

Yüzde 50 zam talep eden işçiler talepleri kabul görmeyince grev hakkını kullandı.

AKP'Lİ PATRON DİRENEN İŞÇİLERİ ENGELLEMEYE ÇALIŞTI!

Greve devam eden işçiler, dün gece İrfan Çelikaslan tarafından kendi arasında konuşup karar vermeden farikaya içeri sokulmaya çalışıldı.

İşçilerle bir arada olan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen duruma müdahale etti. Grevin kırılmasını engelleyen Türkmen, "İşçi kendi arasında özgürce konuşup karar versin. Senin karşında özgürce konuşamıyor. Bir tane işçi 'dört tane fabrikan var' dedi, adamı pişman ettin söylediğine" dedi.

Çelikaslan "Edep lazım, edep" deyince Türkmen, "Bu kadar para kazandın, zengin oldun. İşçinin de hakkını ver demek edepsizlik mi?" diye sordu.

İŞTE O DİYALOG!

Türkmen ve Çelikaslan arasında geçen diyalog şu şekilde:

Mehmet Türkmen: İşçiyi kendisi bırakın, karar versin. Ben karar vereyim demiyorum. İşçi karar versin. Ama izin verin, işçi kendi arasında özgürce konuşup karar versin. Senin karşında özgürce konuşamıyor. Bunu bilmen lazım.

Bir tane işçi 'dört tane fabrikan var' dedi. Adamı pişman ettin söylediğine.

İrfan Çelikaslan: Ama bak edep lazım, edep.

Mehmet Türkmen: Bu edepsizlik mi? Sen bu kadar para kazandın, zengin oldun, bu işçinin de hakkını ver demek edepsizlik mi? Sen zengin oldun. Olmadın mı abi?

İrfan Çelikaslan: Allah verdi, Allah verdi.