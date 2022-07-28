AKP'li Şahinbey Belediyesi'nden yarım milyar liraya Millet Kütüphanesi

28 Temmuz 2022 Perşembe, 08:59

2022 yılına 1,6 milyar TL bütçe ile giren, Haziran ayında ise Meclis’ten geçen ek bütçe ile bütçesini 2,7 milyar TL’ye yükselten AKP’li Şahinbey Belediyesi, bütçe büyüklüğü ve ihtiyaçlarla uyumlu olmayan bir harcama gerçekleştirdi. Yoksulluğun yakıcı etkisinin hissedildiği ilçelerin arasında yer alan ve ücretsiz patates dağıtımı sırasındaki izdiham görüntüleri ile gündeme gelen Şahinbey Belediyesi’ne 500 milyon TL’lik Millet Kütüphanesi yaptırılacağı öğrenildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Mehmet İhsan Tahmazoğlu yönetimindeki Şahinbey Belediyesi, ilçeye yapılacak Millet Kütüphanesi için 6 Haziran’da ihale düzenledi. İhale kapsamında 22 Temmuz’da Şahinbey Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü ile Gaziantep Gold Yapı isimli şirket arasında sözleşme imzalandı.

MALİYET AŞILDI

Belediye, Millet Kütüphanesi yapımı için çıkacak maliyeti 466 milyon 178 bin TL olarak hesaplamış olsa da sözleşmedeki bedel 478 milyon 870 bin TL olarak yer aldı. 38 bin 775 metrekare alan üzerine inşa edilecek kütüphanenin üç katlı olacağı ve bir terası bulunacağı belirtildi.

Beştepe’deki Saray yerleşkesi içinde yer alan ve haftanın yedi günü 24 saat açık olacağı bildirilen kütüphanede VIP salon, kıymetli eserler salonu, çocuk bölümleri ve bireysel çalışma salonları olacağı ifade edildi. Türkiye’nin en büyük ikinci kütüphanesi olacağı kaydedilen yapının inşaatının bir yıl içinde tamamlanması öngörüldü.

KAYNAKLAR HEBA EDİLDİ

Şahinbey Belediyesi Belediye Meclisi CHP Üyesi Hasan Şencan, “Ekonomik kriz vatandaşın iliklerine kadar işlemiş ama AKP’li belediyeler yine zaruri olmayan harcamalar ile kamu kaynaklarını çarçur etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı. Eleştirilere “CHP’liler kütüphane yapımına karşı çıkıyor” denilerek karşı çıkılacağını söyleyen Şencan, “Vatandaş kuru ekmek yiyorsa aç değildir zihniyetinden başka ne beklenir ki... Milyonluk kütüphane yapıyoruz diye bayat ekmek kuyruğunda bekleyen vatandaşlara açıklasanız size neler derler ama bu zihniyet durumun farkında değil” dedi.

Herkesin seçimi beklediğini ifade eden Şencan, “Halen batan gemide oyun havası çalmaya devam ediyorlar. Türkiye’de 7’den 77’ye herkes sandığı bekliyor. Ekonomik kriz sosyal krize dönmeden bir an önce seçim yapılıp, bu zihniyetin bir daha siyasi arenaya çıkamayacak duruma gelmesi gerek. Yazık ettiler güzel ülkemize” diye belirtti.

OKÇULUK TESİSİNE 57 MİLYON TL HARCAMA

AKP’li Şahinbey Belediyesi’nin tüm itirazlara karşın yaklaşık 60 milyon TL ödenek ayırdığı okçuluk tesisi için de milyonlarca lirayı gözden çıkardı. İdare, 19 Kasım 2021 tarihinde düzenlediği ihale kapsamında, ‘Otağlar ve Binicilik Tesisi Projesi’ için 57,7 milyon TL’ye imza attı.