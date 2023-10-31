Mehmet Akif Soysal kimdir? Mehmet Akif Soysal hangi gazetede yazıyor?

Yayınlanma: 31.10.2023 - 14:45

Güncelleme: 31.10.2023 - 14:46

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Mehmet Akif Soysal'ın köşe yazısından şu sözler ile bahsetti "Yeni Şafak gazetesinde yazı yazan bir kişinin makalesini okuyacağım. Mehmet Akif Soysal demiş, devlet eli ile düşük faizle kredi alan kesim var. Bu kesim yükse tutarlı işlem yapan kesim değil. Kredi ile otomobil altın alan herkes. İzlenen ekonomik politika bir avuç insana yaradı. Faizi düşürdüm diyor, sırtını saraya dayadıysan faiz alırsın.

Soysal diyor ki, bu işlemin bedelini ise evini geçindirmeye çalışan kesim ile fikren faize karşı duran kesim ödedi"

MEHMET AKİF SOYSAL KİMDİR?

1979 yılında Siirt’te doğdu. Şehremini Anadolu Lisesini bitirdi. Çocukluk ve gençlik yılları Fatih’li sonrası (2004) Beykoz’lu olarak geçti.

Kadir Has Üniversitesinde Makro Ekonomi Finans doktorasını bitirdi. Doktora tezi “KURUMSAL YÖNETİM UYGULAMALARININ FİNANSAL PERFORMANSA ETKİLERİ ve TÜRKİYE UYGULAMASI” dır. İhtisas alanına bu tez ile birlikte “Corporate Governance”, “Kurumsallaşma” da eklenmiştir.

2017 yılında beri Yeni Şafak Gazetesi, Derin Ekonomi, ZRaporu dergilerinde ekonomist olarak makaleleri düzenli olarak yayımlanmaktadır. Her Cuma günü Yeni Şafak gazetesi ekonomi sayfasında bulunan köşesinde okuyucuları ile buluşmaktadır.

Aynı zamanda birden fazla özel şirkette yönetici ortaklık yapmaktadır. Otomotiv sektöründe yıllarca Almanlar, Japonlar, G. Koreli meslektaşlarıyla çalıştı. Uzak Doğu ile yıllarca bilişim ürünleri ile alakalı ticaret yaptı bu vesile ile Güney Çin, Taiwan, G. Kore’de uzun zamanlar geçirdi.

AKP Genel Merkez Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkan Yardımcısı ve Beykoz Belediyesi Meclis Üyesi Mehmet Akif Soysal, 2023 yılında Milletvekilliği Aday Adaylığı içinigörevinden istifa etti. Ancak milletvekili olarak seçilemedi.