Enflasyon, işsizlik, cari açık... İşte ekonomide 2022 böyle geçti

BAKAN NEBATİ "EN KÖTÜ YIL OLARAK TARİHE GEÇECEK"

Ancak yılın sonuna gelindiğinde Nureddin Nebati 12 Aralık’ta şunları söyledi: “2022, en kötü yıl olarak tarihe geçecek. 100 milyar dolar dış ticaret açığı, 50 milyar dolar cari açık söz konusu ama çok şükür bu zor dönemi geride bırakıyoruz.”

Bugüne kadar hiçbir öngörüsü ve vaadi tutmayan Nureddin Nebati’nin “Çok geride bırakıyoruz” dediği tablo iktidarın uyguladığı ekonomi politikasının başarısızlığının adeta özetiydi.

İşte ekonomide bir yılın özeti...