AKP'nin satış programında bugün: 5 ildeki taşınmazların satışı için ihale düzenlenecek!
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı 5 ildeki taşınmazların satışı için ihale düzenleyecek. ÖİB'nin konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın (ÖİB) ilanına göre Eskişehir'in Tepebaşı, Şanlıurfa'nın Karaköprü, İzmir'in Güzelbahçe, İstanbul'un Şile, Ankara'nın Çankaya ilçelerindeki birer taşınmazın satışı yapılacak.
Bu taşınmazlar için ihale şartnamesi bedeli 10 bin ile 50 bin lira, geçici teminat bedeli ise 4 milyon ile 70 milyon lira arasında değişiyor.
Eskişehir ve Şanlıurfa'daki ihale için son teklif verme tarihi 25 Mart, İzmir ve İstanbul'dakiler için 26 Mart, Ankara'daki için 27 Mart olarak belirlendi.
İhaleler birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle "pazarlık" usulüyle gerçekleştirilecek. İhale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla yapılacak açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak.
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