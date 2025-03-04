Çayırhan’da özelleştirmeye karşı direnen maden işçileri kendilerini yeniden ocağa kapattı: Yeraltında eyleme devam!

Yayınlanma: 04.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 04.03.2025 - 04:00

Ankara Çayırhan Termik Santralı, maden sahalarıyla lojmanlar da dahil taşınmazların özelleştirme ihalesinde son teklifler bugün saat 18.00’e kadar verilecek, özelleştirme kapsamında termik santral ve lojmanlar satılacak. İktidarın özelleştirmede ısrar etmesi üzerine Çayırhan’da işçiler önceki gece kendilerini yeniden ocağa kapattı.

Türkiye Maden-İş Sendikası ile Tes-İş üyesi yaklaşık 50 işçi madenden çıkmıyor. Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Sekreteri Selim Arslan, yaklaşık 100 gündür verdikleri mücadelede “devlet büyüklerinden” bir dönüş olmadığını, zamanın tükendiğini belirterek “Biz de arkadaşlarla iyi bir sonuç gelene kadar kendimizi yeraltına kiltleme kararı aldık” dedi. Tes-İş Şube Başkanı Sinan Türkel de mücadeleye devam ettiklerini belirterek “Yeraltına kapanıyoruz. Madencilerle birlikte yeraltına giriyoruz” diye konuştu.

Aynı dakikalarda sosyal medyadan paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Mansur Yavaş da “Madencilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, emeği inada kurban etmeyin diyoruz” ifadelerine yer verdi.

‘OLUMLU DÖNÜŞ OLMADI’

Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştüklerini ancak kendilerine olumlu bir geri dönüş olmadığını belirtti.

Bu arada santral ve maden sahalarının zarar ettiği gerekçesiyle özelleştirileceği tezi de çürüdü. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, sahayı “Yapısal olarak Türkiye’deki en iyi kömür sahası” olarak tanıttı. Bilgi notuna göre, santralde 770, maden sahalarında ise 1224 çalışan var. Özelleştirme durumunda emekçiler özlük haklarını yitirecek.

FİRMALARA ‘YATIRIM MOTİVASYONLARI’

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca santralı 20 yılın üzerinde besleyecek rezerv olduğu, sondajlarla ek kömür potansiyeli belirlendiği, yapısal olarak en iyi kömür sahası olduğu vurgulandı. İhaleye girecek firmalar için “yatırım motivasyonları” şöyle sıralandı: