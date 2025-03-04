Çayırhan’da özelleştirmeye karşı direnen maden işçileri kendilerini yeniden ocağa kapattı: Yeraltında eyleme devam!
Yaklaşık 100 gündür direniş sürdüren işçilerden 50’si madenden çıkmıyor. Sahalar özelleştirilirse emekçiler özlük haklarını yitirecek.
Ankara Çayırhan Termik Santralı, maden sahalarıyla lojmanlar da dahil taşınmazların özelleştirme ihalesinde son teklifler bugün saat 18.00’e kadar verilecek, özelleştirme kapsamında termik santral ve lojmanlar satılacak. İktidarın özelleştirmede ısrar etmesi üzerine Çayırhan’da işçiler önceki gece kendilerini yeniden ocağa kapattı.
Türkiye Maden-İş Sendikası ile Tes-İş üyesi yaklaşık 50 işçi madenden çıkmıyor. Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şube Sekreteri Selim Arslan, yaklaşık 100 gündür verdikleri mücadelede “devlet büyüklerinden” bir dönüş olmadığını, zamanın tükendiğini belirterek “Biz de arkadaşlarla iyi bir sonuç gelene kadar kendimizi yeraltına kiltleme kararı aldık” dedi. Tes-İş Şube Başkanı Sinan Türkel de mücadeleye devam ettiklerini belirterek “Yeraltına kapanıyoruz. Madencilerle birlikte yeraltına giriyoruz” diye konuştu.
Aynı dakikalarda sosyal medyadan paylaşım yapan Ankara Büyükşehir Belediye başkanı Mansur Yavaş da “Madencilerimizin yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, emeği inada kurban etmeyin diyoruz” ifadelerine yer verdi.
‘OLUMLU DÖNÜŞ OLMADI’
Türkiye Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Nurettin Akçul da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile görüştüklerini ancak kendilerine olumlu bir geri dönüş olmadığını belirtti.
Bu arada santral ve maden sahalarının zarar ettiği gerekçesiyle özelleştirileceği tezi de çürüdü. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, sahayı “Yapısal olarak Türkiye’deki en iyi kömür sahası” olarak tanıttı. Bilgi notuna göre, santralde 770, maden sahalarında ise 1224 çalışan var. Özelleştirme durumunda emekçiler özlük haklarını yitirecek.
FİRMALARA ‘YATIRIM MOTİVASYONLARI’
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca santralı 20 yılın üzerinde besleyecek rezerv olduğu, sondajlarla ek kömür potansiyeli belirlendiği, yapısal olarak en iyi kömür sahası olduğu vurgulandı. İhaleye girecek firmalar için “yatırım motivasyonları” şöyle sıralandı:
- Elektrik üretiminde arz güvenliği açısından önemini ve üretimdeki payını devam ettiren linyit santralı olması.
- Çayırhan maden sahalarının, Türkiye’nin ilk tam mekanize kömür üretimi yapılan yeraltı madeni olması.
- Santrala yakın ve dış koşullara bağlı olmayan yakıt kaynağı maden sahalarında mevcut koşullarda termik santralı 20 yılın üzerinde besleyecek kömür rezervinin bulunması.
- Halihazırda kömür üretimi yapılan “üretim aşamasındaki” bir maden projesi olması.
- Yapısal olarak Türkiye’deki en iyi kömür sahası olması. Maden sahalarına ilişkin güvenilir rezerv çalışmalarının yapılmış olması ve sondajlı etüt çalışmaları ile varlığı tespit edilen ilave kömür potansiyelinin bulunması.
- Türkiye elektrik talebinin güçlü büyüme potansiyeli. Konvansiyonel teknoloji ve yurtiçinde benzer santrallerın yaygınlığından kaynaklı bilgi birikimi.
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