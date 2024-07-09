AKP’nin tepkiler üzerine en düşük maaşı 10 bin TL’den 12 bin TL’ye çıkarması bekleniyor

Yayınlanma: 09.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 09.07.2024 - 04:00

İktidarın kök maaşının düşüklüğü nedeniyle zamlı maaşı 10 bin TL’nin altında kalan 1.8 milyon emekli için çalışma yaptığı belirtiliyor. İlave düzenleme ile en düşük emekli aylığının 12 bin TL seviyesine getirileceği iddia ediliyor. Ancak uzmanlara göre yapılacak bu düzenleme emekli maaş sisteminde sorunları daha da ağırlaştıracak. Prim gün sayısı, prim ödeme süresinin bir anlamı da kalmayacak. Çözüm için kök aylıkların düzeltilmesi ve 2000 sonrası emeklilerin intibakının yapılması önerildi.

Emekli aylıklarında temmuz artışı olmadan önce 3.6 milyon emeklinin kök aylığı 10 bin liranın altındaydı. Temmuz itibarıyla işçi ve Bağ-Kur emekli aylıklarına yüzde 24.73 oranında zam geldi. Kök aylığı 8 bin liranın altında olan emeklilerin alacağı maaş yine 10 bin lirada kalacak. Bu emeklilerin sayısının yaklaşık 1.8 milyon olduğu hesaplanıyor.

İktidarın “tasarruf paketi” adını verdiği ekonomiye yönelik “torba teklif” yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda görüşülecek. Görüşmeler sırasında ya da genel kurulda torba teklife madde eklenebileceği belirtiliyor. Yeni emekli aylıkları gelecek hafta ödenmeye başlanacak. Düzenleme yetişmezse ek artışlar daha sonra yatırılacak.

‘MUHTAÇ DURUMDALAR’

Sosyal güvenlik uzmanı Namık Tan, en düşük aylık olan 10 bin liranın 12 bin liraya çıkarılmasının sorunları çözmeyeceğini vurguladı. “Prim gün sayısı, prim kazancının tam karşılığı olmayan en az aylık ödemesiyle sorunların üstü örtülmektedir” diyen Tan, şöyle devam etti:

En az aylık ödemesinde yapılacak sınırlı bir artış, ancak emekliye sus payı olur. Emekliler muhtaç duruma düşürüldü. Emekli bu aylıklarla çarşı pazara ancak ayda bir kez çıkabilir. Başka da çıkamaz. Milyonlarca emekliyi hiçbir şey alamaz duruma getirdiler.

Fazla prim ile fazla gün sayısının bir kıymeti kalmadı. Sosyal güvenlik adeta devre dışı kaldı ve emekliler muhtaç duruma getirildi.

Depremde binalar neden çöktü? Kolonlar kesildiği için çöktü. Emeklilik sisteminin de kolonu aylık bağlama oranıydı. Aylık bağlama oranı yüzde 70’ten yüzde 35’e düşürüldü ve sistem zayıflatıldı. Dolayısıyla emeklilik sistemi de çöktü. Emekli yoksulun da yoksulu oldu.

Kök aylıklar düzeltilmeden ve 2000 sonrası emeklilerin intibakı yapılmadan, hiçbir düzenleme çözüm olmaz. Emekliler, bu durumu hak etmiyor. Gerçekçi çözümler bekliyor.



İLK 5 AYDA 639 BİN İŞÇİ İŞTEN ATILDI!

Türkiye İş Kurumu’nun (İŞKUR) Haziran 2024 ile ilgili yeni bültenindeki veriler, işten çıkarmaların arttığını, yeni iş sayısının ise azaldığını ortaya koydu. Ocak-Mayıs 2024’te, işsizlik ödeneği almak için İŞKUR’a başvuran emekçi sayısı 639 bin 397 kişiye ulaşırken yararlanmayla ilgili ağır koşullar nedeniyle bu kişilerin sadece 307 bin 600’ü destek alabildi. Sadece Mayıs 2024’te ise başvuran kişi sayısı 126 bin 738, ödeneği hak eden kişi sayısı 62 bin 861 oldu. Yine ilk beş aylık verilere göre ödenek için başvuranların 411 bin 493’ü erkek, 227 bin 904’ü kadınlardan oluşuyor. Öte yandan işverenlerin eleman talebini gösteren “açık iş” sayısı Haziran 2024’te geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 azalışla 193 bin 868 adet oldu. Bu düşüş oranı kamuda yüzde 45.9 (452 adet), özelde yüzde 2.9 (193 bin 516 adet). “İşe yerleştirme” ise 18.1 artışla 109 bin kişiye çıktı. Haziran sonu itibarıyla kayıtlı işsiz sayısı ise yüzde 13.4 düşüşle 2 milyon 254 bin kişi oldu.