Aksa Enerji yılın ilk yarısında kârını yükseltti

18 Ağustos 2022 Perşembe, 09:11

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Enerji bu dönemde satış gelirlerini yaklaşık 4 kat artırdı ve 18.6 milyar lira ciroya ulaştı.

Net finansal borcunun FAVÖK'e oranını 1,43 çarpan olarak açıklayan şirket, sektör ortalamasının oldukça altında seyreden bir borç seviyesinde oldukları bildirdi.

Şirket bu yılın ilk yarısında net karını geçen yılın aynı dönemine göre 5 kat artırarak 2,46 milyar liraya çıkardı. Cirosu 18,6 milyar, FAVÖK'ü ise 3,32 milyar liraya ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Cemil Kazancı, yeni dönemde en önemli hedeflerinin Kazakistan'daki yeni projenin sözleşme süreçlerinin tamamlanması olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yurt dışında ve Türkiye'de sürdürülebilir büyüme ve sürdürülebilir karlılık hedeflerimize emin adımlarla ilerliyoruz. 2022 yarıyıl finansal sonuçlarımızda yine rekorlara imza atarak hissedarlarımız için değer yaratmayı başarmış olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. 2015'ten bugüne kararlı bir biçimde sürdürdüğümüz küresel büyüme vizyonumuzla yatırımlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Özellikle Orta Asya'daki yatırımlarımızın ticari faaliyete geçmesinin ardından, üretim portföyümüz ve gelirlerimiz coğrafi anlamda oldukça dengeli biçimde dağılmış oldu. Bu bağlamda bu yılın temmuz ayında Kazakistan’da kazandığımız 240 megavat kapasiteli Kyzylorda enerji santrali ihalesinin de tüm Aksa Enerji paydaşları için hayırlı olmasını diliyorum. Bu projenin sözleşme süreçlerini tamamlamak ve hızla kurulum aşamalarını başlatmak, yılın kalan dönemindeki en öncelikli konularımız arasında olacak."