Kordsa rekor büyüme ile cirosunu artırdı
Kordsa, 2022 yılının ikinci çeyreğinde, geçen senenin aynı dönemine göre satışlarını yüzde 175 artırarak yılın ilk yarısını 8.8 milyar TL ciro ile kapattı. Aynı dönemde FAVÖK rakamı 1.4 milyar TL, net kârı ise 892 milyon TL olarak gerçekleşti.
Türkiye’de geliştirdiği teknolojiler ve kompozit alanındaki yatırımlarıyla öne çıkan Kordsa, global ayak izini genişleterek İtalyan Microtex Composites firmasının çoğunluk hisselerini satın alma sürecini de tamamladı.
Aynı zamanda Kordsa, lastik güçlendirme iş kolunda artan müşteri talebine cevap vermek amacıyla, İzmit üretim tesisine 7000 ton polyester iplik yatırımı kararı aldı. Toplam 176 milyon TL olarak planlanan yatırım sonrası Şirket, yeni hat yatırımıyla birlikte yeni nesil polyester iplik ürünleri üretimini daha güçlü bir konuma taşıyacak. Hattın 2024 yılının üçüncü çeyreğinde devreye girmesi öngörülüyor.
Kordsa CEO’su İbrahim Özgür Yıldırım, “Şirketimizin 49 yıllık köklü mirasını faaliyet gösterdiğimiz iş kollarında küresel lider olarak sürdürmenin gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda yılın ilk yarısında rekor kârlılık ile birlikte kompozit alanında Avrupa’da gerçekleştirdiğimiz stratejik yatırımımızla planlanan büyümemizi sürdürdük. Önümüzdeki dönemde büyümemizi sağlayacak yatırımlarımız için de harekete geçtik. İnovasyon ve sürdürülebilirlik odağımız ile yaşamı güçlendirmeye devam ediyoruz” dedi.
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