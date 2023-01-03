Akşam saat 10’dan sonra alkollü içki satışına ceza yüzde 230 zamlandı
Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, akşam saat 10’dan sonra içki satışına kesilen cezanın 1 milyon 60 bin TL’ye kadar zamlandığını bildirdi.
Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, akşam saat 22.00'den sonra alkollü içki satışına kesilen cezanın 1 milyon 60 bin TL’ye kadar zamlandığını bildirdi.
Aybaş, Türkiye’de 2013’ten beri uygulanan cezaya gelen zammı Twitter’dan duyurdu. Buna göre alt limit 215 bin 337 TL, üst limitse 1 milyon 60 bin TL oldu. AKP’nin 2020 ekiminde Meclis’ten geçirdiği kanunla birlikte yasağa aykırı hareket edenlere 65 bin liradan 320 bin liraya kadar idari para cezası uygulanabiliyordu.
TBP başkanının paylaştığı zam oranı yüzde 230’a tekabül ediyor.
Aybaş, şunları dedi:
- Bu ‘Dükkanı kapat git anahtarını bize ver’ cezasıdır. Dünyanın hiçbir ülkesinde böyle ölçüsüz bir idari para cezası yoktur. Yasa vardır ama böyle bir rakam yoktur.
İdari para Cezasına gelen Zam “Saat 22’den sonra parekende Alkollü içki Satış cezası en alt limit 215 bin en üst limit 1 milyon 60 bin tl oldu. pic.twitter.com/rHWsVgCTIp— Özgür Aybaş ?? (@AybasOzgur) January 3, 2023
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