Ankara'da simide zam yolda

03 Ocak 2023 Salı, 21:05

Ankara’da ekmek fiyatının 5 TL’ye çıkarılmasının ardından simidin fiyatının da zamlanması bekleniyor. Ankara Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, en son ekim ayında yapılan zamla simidin 5 TL olduğunu, ancak hammaddeye yüzde 200’ün üzerinde zam geldiğini söyledi.

ANKA Haber Ajansı’na konuşan Delibaş, şunları söyledi:

“SİMİT 7 TL DİYEBİLİRİZ”

Ekim ayından şu ana kadar hammaddeye gelen zamlar yüzde 200’ün üzerinde. Ekmekte şu anda un sübvansiyonu olduğu için ekmek o yüzden 5 TL. Yoksa ekmek de 8 TL. Simit özel bir üründür. Bunun susamı yağı işçiliği daha fazladır. Simit unlu mamuller her zaman özel ürün olduğu için KDV’si yüksek olduğu için maalesef şu an 7 TL’ye dahi hiçbir esnafın para kazanmadığını söyleyebilirim. Simidin gerçek fiyatının 10 TL olması gerekiyor ki esnaf para kazanabilsin. Ankara’da ocak ayı itibarıyla 7 TL, zam yazılarını yazdık. Büyük bir ihtimalle onaylanacak. Ocak ayının 20-25'i gibi simit 7 TL diyebiliriz. Olmazsa bu sefer esnaf kalmayacak.

“YÜZDE 60 SUSAMA ZAM GELDİ”