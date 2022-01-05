Alkol ve sigaradaki yüzde 47’lik ÖTV zammıyla piyasada ürün bulunamadı

05 Ocak 2022 Çarşamba, 04:00

Yeni yıl ile birlikte gelen rekor zamlara alkol ve tütün ürünleri için ödenen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı da eklenmişti. Yüzde 47’lik zammın ardından tedarik şirketlerine ulaşamadıklarını ve fiyatlarını güncelleyemediklerini söyleyen tekel bayi işletmecileri, müşterilere ürün satamadıkları ve stokçu damgası yediklerini açıkladı. Stokçu olmadıklarını aksine mal bulamadıklarını ve fiyat veremediklerini söyleyen tekelciler bir günlük dükkân kapatma kararı aldılar. Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş ve Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, kararı sosyal medya hesaplarından duyurdu. Türkiye genelinde sayıları 60 bini bulan tekel bayilerin büyük kısmı kararı destekleyerek kepenk açmadı.

ÖTV zammının ardından satış fiyatlarında en az yüzde 40’lık bir zam beklediklerini söyleyen Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, tedarikçi firmaların zamlı fiyatları açıklamaktan kaçınarak esnafı mağdur ettiğini belirtti. Dündar şöyle konuştu:

“Biz ürünlerin çoğunu yılbaşı akşamı erittik. Sonra bu ÖTV zammı geldi ve dolayısıyla elimizde çok az ürün var. Tedarikçilere ulaşamıyoruz, piyasada da yoklar. Şimdi biz kalan malı satacağız ama en az yüzde 40 zam gelecek, ben yeni ürünü o fiyattan nasıl alayım. Esnafın yüzde 40 gibi bir kaybı karşılaması mümkün değil.”

TEKELLERİN YARISI BATACAK

Türkiye genelinde 36 bine yakın tekel bayinin dün kepenk kapattığını söyleyen Türkiye Tekel Bayileri Platformu Yöneticisi Önder Tabakcı ise son bir aydır alkol firmalarından mal alamadıklarını ve müşterilerine mal satamadıklarını aktardı. Kamuoyunda stokçuluk yaptıkları iddiasıyla suçlandıklarını söyleyen Tabakcı, “Bir paket sigara 25 TL biz ne kadar alabiliriz ki stok yapalım. Satıcılar mal vermiyor, sonra biz stokçu damgası yiyoruz. Buna dikkat çekmek için eylem yaptık” dedi. Zamlarla birlikte satışlarının düşeceğini de belirten Tabakcı, böyle giderse 2 yıl sonra tekel bayilerin yarısının batacağını da söyledi. Tabakçı, “Sektörde 3 milyon dolaylı istihdam var. Bizleri de ucuz iş gücü haline getirip yabancı sermayedarların fabrikalarına işçi yapacaklar heralde” diye konuştu.